簡文秀返鄉歌中秋 慈濟宜蘭園區「歡唱滿人間」

「歡唱滿人間」音樂會是宜蘭縣政府、慈濟慈善事業基金會及億光文化基金會主辦，9月27日在慈濟宜蘭園區熱鬧開場，一到現場就有非常非常多的觀眾、鄉親們及社福單位，排起長長的人龍在等待進場，真是堪稱「轟動」二字了得！尤其又聽到了〈月亮代表我的心〉響起，心中更是充滿感動與溫馨，接著觀眾一進入會場，又對典雅寧靜的氛圍讚賞不已，為音樂會拉開暖心的序幕。

簡文秀表示，這一次非常感謝慈濟慈善事業基金會的邀請，擔任音樂會策劃製作，她十分期待，期待什麼呢？期待全台灣有機會都充滿像「歡唱滿人間」音樂會這樣的場景，尤其當她唱起〈綠島小夜曲〉時，這是她八歲時在宜蘭中廣電台獲得冠軍的歌曲，她說這首歌改變她的一生，也讓她走進歌唱的世界，回到家鄉唱這首歌，更是有著不同的感謝與感懷。而最近花蓮災情慘重，除了音樂會開場前現場先為災民默哀一分鐘，原本簡文秀計畫演唱〈甜蜜蜜〉，也臨時決定改為〈奇異恩典〉，希望藉此為花蓮災民祈福、為台灣祈福！

這次演出卡司不同於一般的音樂會，簡文秀談笑的說，這是「金牌大集合」，因為「和諧之聲歌手」、「師大管樂隊」、薩克斯風「孫維廷」、「南方二重唱」以及深受宜蘭鄉親喜愛的開心男團「黑旋風」，都是屢獲大獎也廣受民眾喜愛及肯定的演出組合，曲目有民歌、流行金曲、世界經典等，現場在台上與台下的唱和之下，嗨到最高點！

億光文化基金會這次提供軍用材質高效能LED手電筒1,000支，深受許多鄉親們的驚艷與歡喜，大家都說：「光就是希望，光就是帶來正向的能量！」說真的，這就是我們主辦單位舉辦「歡唱滿人間」音樂會的真正價值！感謝再感謝，我們做到了喔！最後在千人高唱〈恰似你的溫柔〉及〈月亮代表我的心〉中，以滿滿的歡喜心畫下句點。