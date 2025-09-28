快訊

擁有5戶以上「囤房大戶」大揭露！ 新北市全台最多

影／大陸2科研船出現我北部海域 海巡出動2艦2艇併航驅離

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

簡文秀返鄉歌中秋 慈濟宜蘭園區「歡唱滿人間」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
簡文秀獻唱奇異恩典為花蓮災民祈福。億光文化基金會／提供
簡文秀獻唱奇異恩典為花蓮災民祈福。億光文化基金會／提供

「歡唱滿人間」音樂會宜蘭縣政府、慈濟慈善事業基金會及億光文化基金會主辦，9月27日在慈濟宜蘭園區熱鬧開場，一到現場就有非常非常多的觀眾、鄉親們及社福單位，排起長長的人龍在等待進場，真是堪稱「轟動」二字了得！尤其又聽到了〈月亮代表我的心〉響起，心中更是充滿感動與溫馨，接著觀眾一進入會場，又對典雅寧靜的氛圍讚賞不已，為音樂會拉開暖心的序幕。

簡文秀表示，這一次非常感謝慈濟慈善事業基金會的邀請，擔任音樂會策劃製作，她十分期待，期待什麼呢？期待全台灣有機會都充滿像「歡唱滿人間」音樂會這樣的場景，尤其當她唱起〈綠島小夜曲〉時，這是她八歲時在宜蘭中廣電台獲得冠軍的歌曲，她說這首歌改變她的一生，也讓她走進歌唱的世界，回到家鄉唱這首歌，更是有著不同的感謝與感懷。而最近花蓮災情慘重，除了音樂會開場前現場先為災民默哀一分鐘，原本簡文秀計畫演唱〈甜蜜蜜〉，也臨時決定改為〈奇異恩典〉，希望藉此為花蓮災民祈福、為台灣祈福！

這次演出卡司不同於一般的音樂會，簡文秀談笑的說，這是「金牌大集合」，因為「和諧之聲歌手」、「師大管樂隊」、薩克斯風「孫維廷」、「南方二重唱」以及深受宜蘭鄉親喜愛的開心男團「黑旋風」，都是屢獲大獎也廣受民眾喜愛及肯定的演出組合，曲目有民歌、流行金曲、世界經典等，現場在台上與台下的唱和之下，嗨到最高點！

億光文化基金會這次提供軍用材質高效能LED手電筒1,000支，深受許多鄉親們的驚艷與歡喜，大家都說：「光就是希望，光就是帶來正向的能量！」說真的，這就是我們主辦單位舉辦「歡唱滿人間」音樂會的真正價值！感謝再感謝，我們做到了喔！最後在千人高唱〈恰似你的溫柔〉及〈月亮代表我的心〉中，以滿滿的歡喜心畫下句點。

音樂會 慈濟 宜蘭

延伸閱讀

慈濟「髓遇而安」隊以愛划槳 龍舟競賽傳遞生命希望

勘災卻要求災民迴避？ 蕭美琴自清：沒有這樣要求

慈濟人心繫花蓮 宜蘭園區「歡唱滿人間」音樂會前為災區默哀祈福

數千「鏟子超人」響應慈濟 眾人齊力清淤打開家門

相關新聞

基隆六佾舞祭孔…穿衣再罩長袍致3佾生不適退場 明年訂製更透氣禮服改善

基隆市慈雲寺今辦「釋奠典禮」祭祀孔子，由安樂國小學生獻跳六佾舞。佾生在自己的衣服外罩上黃色長袍，今年會場雖增加水冷扇，仍...

基隆10大公廁評比 清潔度、消毒液、免治馬桶、扶手全列入

公私單位公廁有沒有按時清理、有沒有臭味，民眾感受最深，基隆市環保局挑出民眾使用率高反應不錯的10間廁所，由基隆市政府8個...

廣角鏡／蘭陽媽祖節 人龍鑽轎腳

蘭陽媽祖文化節陸巡昨到宜蘭市及羅東鎮，商家民眾沿途恭迎媽祖聖駕，除有來自全台十六座媽祖宮廟天后、北方澳軍港五姊妹媽祖，也...

基隆仁愛之家 轉型社福園區

因應超高齡化社會趨勢與照顧需求，基隆市府將把原仁愛之家打造為社福園區，已依促參法公告採取BOT+ROT方式，由政府提供土...

台泥氣化爐處理花蓮垃圾 轉廢為能

花蓮「台泥DAKA再生資源利用中心（RRRC）」昨啟用，是台灣第一座用水泥窯處理生活垃圾的焚化爐，還結合博物館、餐廳和環...

南橫路基坍方土石落新武呂溪 林保署：無形成堰塞湖

台東南橫公路新武路段路基流失，土石落在新武呂溪河道。林保署台東分署人員今天搭直升機前往觀察，確定未形成堰塞湖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。