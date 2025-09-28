基隆六佾舞祭孔…穿衣再罩長袍致3佾生不適退場 明年訂製更透氣禮服改善

基隆市慈雲寺今辦「釋奠典禮」祭祀孔子，由安樂國小學生獻跳六佾舞。佾生在自己的衣服外罩上黃色長袍，今年會場雖增加水冷扇，仍有3名佾生身體不適提前退場。市年說，明年將訂製全新輕薄長袍，讓佾生減低悶熱感。

今年是至聖先師孔子誕辰2575周年，基隆市各界今天在慈雲寺大成殿舉行釋奠典禮。副市長邱佩琳代表市長謝國樑擔任主祭官，地方民意代表、各級學校校長、教師、佾生家長和許多民眾到場觀禮，全程1個多小時。

歷年釋奠典禮都由慈雲寺管理委員會主辦，邱佩琳和陪祭官在大成殿依序完成上香、獻花、獻果三獻禮後，安樂國小穿著古裝、手持羽、龠的佾生登場，在廟前廣場獻上六佾舞，動作整齊，體現禮樂文化的深厚底蘊與代代傳承的活力，並展現基隆對儒家文化與尊師重道精神的崇敬。

邱佩琳說，感謝慈雲寺長年推動儒家傳統，孔子「有教無類」的理念與「仁愛」精神，不僅是中華文化的核心價值，更是市府打造亞洲最有愛城市的精神基石。透過今天這場儀式，不僅緬懷至聖先師的教誨，也提醒市民持續重視教育、關懷社會，並將這份價值深植於社會。