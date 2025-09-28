宜蘭傳藝攜手金門縣府重現中秋「博狀元餅」 有機會抽機票

全聯善美的文化藝術基金會主辦、金門縣政府觀光處協辦的「傳藝慶中秋與金門博狀元餅」活動，今天在宜蘭傳藝登場，特別把流傳300多年的中秋民俗遊戲「博狀元餅」帶來宜蘭給遊客體驗，此次活動規劃3大亮點，參與的民眾有機會抽中飛往金門機票。

基金會表示，「博狀元餅」源於金門，相傳為鄭成功部將洪旭為安撫駐軍思鄉情緒所創的遊戲，透過六顆骰子擲出組合決定獎次，名稱取自狀元、榜眼、探花等科舉名次，象徵步步高升、一舉成名，寓意吉祥團圓，獎品有送餅或送禮物。

過去在金門，博餅不僅是節慶娛樂，更乘載凝聚家人情感、傳遞祝福的重要意涵，今年宜蘭傳藝園區與金門縣政府攜手合作，讓北台灣民眾也能親身體驗這項具歷史意涵的民俗文化。

這次宜蘭傳藝因應「博狀元餅」活動，規劃三大活動亮點~

★博狀元餅體驗：今天上午 11 時至 12 時在廟埕廣場舉行，民眾拍攝現場照片，於社群平台分享並標記#金門中秋博餅、#宜蘭傳藝園區即可參加，骰出紅四即可獲得精美禮品，送完為止。

★線上博餅樂：今天起至10月6日於廣孝堂舉辦，讓民眾能不限地域體驗線上趣味遊戲，還有機會抽中台灣到金門單程機票，增添中秋佳節的驚喜與期待。

★博餅文化展示：今天起至10月6日於廣孝堂展出，透過圖文與互動裝置，帶領民眾認識博餅的歷史與文化價值。