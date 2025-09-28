基隆10大公廁評比 清潔度、消毒液、免治馬桶、扶手全列入

公私單位公廁有沒有按時清理、有沒有臭味，民眾感受最深，基隆市環保局挑出民眾使用率高反應不錯的10間廁所，由基隆市政府8個局處代表擔任考評委員，找出最優公廁評比，找出最棒公廁獎落何處，提供民眾參考。

環保局致力打造「乾淨、便利、友善」的公共如廁環境，日前展開公廁考評，由環保局會同基隆市政府7個局處共同組成專業考評團隊進行公廁實地評核，優中選優找出基隆市最棒公廁。

這10處民眾使用率較高的廁所，包括中正戶政事務所仁愛辦公室、司令大院子光復樓1樓、基港大樓2樓、仁愛區公所圖書館4樓、基隆市警局3樓、衛生福利部基隆醫院放射科旁、和平島公園遊客中心1樓、中油加油站泉益大武崙站、基隆市政府後棟4樓、愛買基隆店美食廣場。

公廁考評有三大面向，分別是公共廁所的清潔程度、硬體設備維護情況及維護檢查的紀錄狀況。此外，也將是否有提供消毒液或其他清潔用品、免治馬桶、設置急救鈴、扶手、提供尿布檯及綠美化與地方特色營造等項目列為加分選項。

透過實地考評真實了解，考評分數最高的前3名除頒贈獎牌實施公開表揚外，也將獲得1萬元、8000元與6000元等值禮券鼓勵。