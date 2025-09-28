聽新聞
台泥氣化爐處理花蓮垃圾 轉廢為能

聯合報／ 記者王燕華鄭朝陽楊正海／連線報導
花蓮「台泥DAKA再生資源利用中心」昨啟用，是台灣第一座用水泥窯處理生活垃圾，結合博物館、餐廳和環境生態教育等多功能場域，讓焚化爐不再是鄰避設施。記者鄭朝陽／攝影
花蓮「台泥DAKA再生資源利用中心」昨啟用，是台灣第一座用水泥窯處理生活垃圾，結合博物館、餐廳和環境生態教育等多功能場域，讓焚化爐不再是鄰避設施。記者鄭朝陽／攝影

花蓮台泥DAKA再生資源利用中心（RRRC）」昨啟用，是台灣第一座用水泥窯處理生活垃圾的焚化爐，還結合博物館、餐廳和環境生態教育等多功能場域，讓焚化爐不再是鄰避設施。北市內湖也規畫「智慧鄰里公園」，設置可充電的光電椅，24小時收取垃圾和回收瓶罐。

台泥花蓮和平廠RRRC以500度高溫讓垃圾轉化成可燃性氣體，透過管道取代台泥水泥窯煤炭，省下3%用煤量；飛灰和殘渣則轉為製作水泥的生料，百分之百循環利用。

「這座焚化爐沒有汙染防治設備，但聞不到怪味。」台泥董事長張安平說，5、6年前他承諾花蓮鄉親在DAKA園區協助處理在地垃圾，兼具美感和觀光效益，一度引起部分鄉親疑慮和抗議，他花大力氣溝通，「今天我交卷了，希望大家會滿意。」

台泥表示，這座氣化爐從國外進口，不僅「轉廢為能」，也因為獨特的技術和溫度控制，戴奧辛等汙染物遠低於法規標準的十分之一，也不對外排放；且熱能轉換效率高達37%，效率更高。

花蓮縣環保局副局長王志惠說，花蓮縣缺乏焚化爐，垃圾須長途北送或堆置掩埋場，台泥每天處理200噸垃圾可解燃眉之急，成為垃圾處理模範生。

另外，北市鄰里公園的管理今年起從公園處回歸各區公所，內湖區公所推動「智慧鄰里公園」計畫，第一階段選定5處示範，除了可充電的光電長椅、電子告示牌，還放置智慧垃圾收集機、瓶罐回收機，提供24小時垃圾投遞「不用等垃圾車」解決上班族需求。第一階段選定瑞陽、文德二號、湖興、安湖三號及安康5座鄰里公園先期示範。

家住東湖安康公園附近的林姓居民指出，公園裝了垃圾處理機和瓶罐回收機，不用怕追不到垃圾車，對住公寓沒時間等垃圾車的人很方便。也有長者說，光電長椅很好用，可用來幫手機充電，希望多設幾個。

台泥 花蓮 焚化爐 北市

