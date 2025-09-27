南橫路基坍方土石落新武呂溪 林保署：無形成堰塞湖

台東南橫公路新武路段路基流失，土石落在新武呂溪河道。林保署台東分署人員今天搭直升機前往觀察，確定未形成堰塞湖。

農業部林業及自然保育署台東分署今晚表示，今日上午8時許接獲通報，新武呂溪鄰近霧鹿區域河段疑似受河岸崩塌造成阻斷情事，隨即聯繫空勤總隊第3大隊第3隊於下午進行南橫山區運補工作時協助空拍取得影像，並由成大防災中心進行判識分析。

確認目前該河道位於關山事業區第13林班下方，因受崩塌材料堆積影響有局部壅高、變窄及迴水現象，但無阻斷狀況，溪水仍持續流出，並無形成堰塞湖。

台東分署表示，這處崩塌（距下游初來橋約16.5公里處），台東分署後續將持續觀察監測，並與農村水保署台東分署、水利署第八河川分署及台東縣政府保持聯繫及協調續處。