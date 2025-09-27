快訊

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

聽新聞
0:00 / 0:00

南橫路基坍方土石落新武呂溪 林保署：無形成堰塞湖

中央社／ 台東縣27日電
台東縣政府於今天接獲消防局回報，目視發現新武呂溪上游有大量土石覆蓋河道的異狀。圖／台東縣政府提供
台東縣政府於今天接獲消防局回報，目視發現新武呂溪上游有大量土石覆蓋河道的異狀。圖／台東縣政府提供

台東南橫公路新武路段路基流失，土石落在新武呂溪河道。林保署台東分署人員今天搭直升機前往觀察，確定未形成堰塞湖

農業部林業及自然保育署台東分署今晚表示，今日上午8時許接獲通報，新武呂溪鄰近霧鹿區域河段疑似受河岸崩塌造成阻斷情事，隨即聯繫空勤總隊第3大隊第3隊於下午進行南橫山區運補工作時協助空拍取得影像，並由成大防災中心進行判識分析。

確認目前該河道位於關山事業區第13林班下方，因受崩塌材料堆積影響有局部壅高、變窄及迴水現象，但無阻斷狀況，溪水仍持續流出，並無形成堰塞湖。

台東分署表示，這處崩塌（距下游初來橋約16.5公里處），台東分署後續將持續觀察監測，並與農村水保署台東分署、水利署第八河川分署及台東縣政府保持聯繫及協調續處。

台東 崩塌 南橫 堰塞湖

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下降 學者分析風險：仍憂心再發生蓄水

影／堰塞湖溢流重創光復鄉 居民嘆：幾乎可以說是滅鄉

堰塞湖溢流毀光復鄉75年書局 老闆娘嘆損失上百萬

台東新武呂溪出現堰塞湖？縣府火速評估：暫無立即危險持續監控

相關新聞

清潔隊員上班時倒下離世…基隆議員控疑過勞死 環保局發聲明澄清

基隆市議員鄭文婷今指控，清潔隊員長期高工時、負擔重，卻得不到應有的保障，8月有一名清潔隊員疑似業務過重過逝，質疑勞動條件...

台東新武呂溪出現堰塞湖？縣府火速評估：暫無立即危險持續監控

台東縣政府於今天接獲消防局回報，目視發現新武呂溪上游有大量土石覆蓋河道的異狀。縣府立即啟動跨單位通報機制，火速通知海端鄉...

南橫路基坍方土石落新武呂溪 林保署：無形成堰塞湖

台東南橫公路新武路段路基流失，土石落在新武呂溪河道。林保署台東分署人員今天搭直升機前往觀察，確定未形成堰塞湖

慈濟人心繫花蓮 宜蘭園區「歡唱滿人間」音樂會前為災區默哀祈福

慈濟宜蘭園區講經堂完工後今首度舉辦千人大型音樂活動，由縣府、慈濟及億光基金會主辦的「歡唱滿人間」音樂會下午登場，有鑑於花...

基市府成立中正都更工作站 加速新市政大樓、老舊社區都更

基隆市府為加速推動都更，繼「聯宏工作站」與「安樂工作站」後，日前再成立「中正都更工作站」，為第三處都更駐點工作站，加速推...

蘭陽媽祖文化節陸巡遶境掀高潮 民眾排隊鑽轎腳隊伍長達5.5公里

蘭陽媽祖文化節今天進入第二天，陸巡來到宜蘭市及羅東鎮繁華市區，商家民眾在路邊恭迎媽祖聖駕，隊伍中除了來自全台十六座媽祖宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。