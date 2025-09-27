快訊

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

清潔隊員上班時倒下離世…基隆議員控疑過勞死 環保局發聲明澄清

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議員鄭文婷指控清潔隊員疑過勞死，環保局聲明「因病離世，無超時過勞情事」。記者游明煌／攝影
基隆議員鄭文婷指控清潔隊員疑過勞死，環保局聲明「因病離世，無超時過勞情事」。記者游明煌／攝影

基隆市議員鄭文婷今指控，清潔隊員長期高工時、負擔重，卻得不到應有的保障，8月有一名清潔隊員疑似業務過重過逝，質疑勞動條件沒有受到合法照顧。環保局聲明，隊員因病離世，深感悲痛，經查該員每月加班皆未達4小時，並無工作分配不公、超時過勞情況。

鄭文婷說，清潔隊員的辛勞，是這座城市能維持乾淨與秩序的基礎。保障他們的安全與權益，是市府責無旁貸的責任。基層清潔隊員是維護城市環境最前線的人力，長期高工時、負擔沉重，卻得不到應有的保障。

鄭文婷表示，令人痛心的是，今年8月有一名清潔隊員疑似因業務過重而在上班時間倒下最終過逝，讓外界對清潔隊的勞動條件與基層工作人員的合法照顧，感到擔憂。

鄭文婷要求，針對預算是否挪用應全面清查與檢討，確保經費確實用在第一線清潔人員身上，改善裝備配發與勞動條件，並建立安全有保障的工作環境，對外界的質疑，市府應以公開透明、負責任的態度回應。

環保局晚間發出聲明稿澄清，指所謂的挪用清潔隊預算導致內部預算吃緊等實屬不當謠傳，清潔隊隊員相關預算使用皆依規辦理且嚴守財政紀律。115年總預算編列期間，因中央大幅刪減而短絀之際，仍編列包含加厚防穿刺手套、安全鞋、反光背心等維護職安的裝備。

環保局說，關心隊員身心健康，並依個人身心條件合理分配工作，不存在強制勞動造成過勞情事；有關近期隊員不幸因病離世，深感悲痛，經查該員每月加班皆未達4小時，並無工作分配不公、超時過勞情況。

環保局表示，精進各項業務執行與政策推動不敢懈怠，為打造基隆乾淨家園持續努力。清潔隊員戮力付出，目前正以任務編組方式馳援花蓮災後復原工作，希望社會各界給清潔隊正面鼓勵與公正評價。

環保局 基隆 鄭文婷 工時 人力

