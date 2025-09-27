慈濟人心繫花蓮 宜蘭園區「歡唱滿人間」音樂會前為災區默哀祈福

慈濟宜蘭園區講經堂完工後今首度舉辦千人大型音樂活動，由縣府、慈濟及億光基金會主辦的「歡唱滿人間」音樂會下午登場，有鑑於花蓮光復鄉正深受洪災之苦，音樂會開場前全體默哀1分鐘，而聲樂家簡文秀原先安排的曲目「甜蜜蜜」，也改成「奇異恩典」，為災民祈福，也感謝熱心的志工投入救災。

簡文秀是宜蘭人，億光電子董事長是葉寅夫是她的夫婿，兩人經常行善公益。這場「歡唱滿人間」音樂會籌備已久，未料日前花蓮發生堰塞湖溢流，造成大量傷亡，復建家園困難，這場死傷意外一度使得音樂會差點取消，後來把音樂會定調為感恩祈福性質。

慈濟宜蘭園區講經堂完工後，今天首次舉辦大型音樂會，主辦單位特別提供100個座位給蘭智社會福利發展基金會等身障朋友進場聆聽，學員們花了兩個月時間折出千隻紙鶴，送給簡文秀老師，讓人感動。

雖然宜蘭園區的音樂如期舉辦，但是許多慈濟人心繫花蓮，前往協助災後復原整理家園，所以在音樂會展開前，全體為災區默哀1分鐘。

簡文秀說，這次演出卡司不同於一般音樂會，稱得上是「金牌大集合」，包括和諧之聲歌手、師大管樂隊、薩克斯風的孫維廷、民歌手南方二重唱及深受鄉親喜愛的開心男團「黑旋風」，這些都是屢獲大獎也廣受民眾喜愛的演出組合，曲目有民歌、流行金曲、世界經典名曲。

簡文秀感謝慈濟邀請，她對這場音樂會相當期待，尤其當唱起「綠島小夜曲」時，這是她8歲時在中廣宜蘭電台獲得冠軍的歌曲，這首歌改變了她的一生，也讓她走進歌唱世界，這次回到家鄉唱這首歌，有著不同的感謝與感懷。