台東新武呂溪出現堰塞湖？縣府火速評估：暫無立即危險持續監控

台東縣政府於今天接獲消防局回報，目視發現新武呂溪上游有大量土石覆蓋河道的異狀。縣府立即啟動跨單位通報機制，火速通知海端鄉公所、林業及自然保育署、第八河川分署及公路局等權責單位介入評估，以利掌握潛在風險。經勘查暫無立即危險。

縣府表示，海端鄉公所隨後回報工務段已完成初步勘查，暫無立即危險，但仍需持續嚴密監控河道狀況。林保署接獲訊息後，迅速通報集水區治理科並聯繫空勤總隊協助空勘，並協調利用下午進行病患後送的直升機架次，成功取得新武呂溪上游地區的最新影像。

目前該影像已回傳供林保署進行專業分析。縣府強調，後續是否需要執行疏散撤離或採取緊急工程等應變措施，將依據林保署的專業分析報告為準，並呼籲民眾保持警覺，縣府將持續與中央單位密切合作，確保山區鄉親的安全。