聽新聞
0:00 / 0:00
台東新武呂溪出現堰塞湖？縣府火速評估：暫無立即危險持續監控
台東縣政府於今天接獲消防局回報，目視發現新武呂溪上游有大量土石覆蓋河道的異狀。縣府立即啟動跨單位通報機制，火速通知海端鄉公所、林業及自然保育署、第八河川分署及公路局等權責單位介入評估，以利掌握潛在風險。經勘查暫無立即危險。
縣府表示，海端鄉公所隨後回報工務段已完成初步勘查，暫無立即危險，但仍需持續嚴密監控河道狀況。林保署接獲訊息後，迅速通報集水區治理科並聯繫空勤總隊協助空勘，並協調利用下午進行病患後送的直升機架次，成功取得新武呂溪上游地區的最新影像。
目前該影像已回傳供林保署進行專業分析。縣府強調，後續是否需要執行疏散撤離或採取緊急工程等應變措施，將依據林保署的專業分析報告為準，並呼籲民眾保持警覺，縣府將持續與中央單位密切合作，確保山區鄉親的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言