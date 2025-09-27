基市府成立中正都更工作站 加速新市政大樓、老舊社區都更

基隆市府為加速推動都更，繼「聯宏工作站」與「安樂工作站」後，日前再成立「中正都更工作站」，為第三處都更駐點工作站，加速推動新市政大樓、周遭老舊社區都更。

市府都發處表示，去年成立的二處工作站，目前皆有都更成果，安樂一期國宅六號基地160戶住戶在公私協力共同努力下，成功完成招商，實施者預計年底完成選屋程序、明年初送件市府；聯宏社區285戶住戶經過密集溝通交流整合，目前已繳交超過八成的公辦都更同意書，接續將辦理海砂屋鑑定、明年公開招商。

市長謝國樑指出，於中正區設立「中正都更工作站」，希望藉由新市政大樓公辦都更案帶動周邊老舊社區，共創中正景觀大道市容，帶動東岸都市發展延伸線，不但是重申市府推動各區都市更新的決心，更強調走進社區與市民並肩改善居住環境。

都市發展處長謝孝昆說，新市政大樓公辦都市更新案進度持續推展。市府今年年4月舉辦招商說明會後，廣泛蒐集各界意見、會同政風處成立廉政平台，針對外界疑義公開說明，確保行政透明，已召開二次廉政平台會議 ，9月時召開地區說明會，向市民詳細報告計畫內容。

謝孝昆表示，此案在市議會監督下成立專案，定期報告進度供全民檢視監督，預計今年底公告招商，盼吸引優質投資，示範帶動周邊地區都市更新發展。

謝孝昆另提及，都市更新並非一蹴可幾，而是需要「社區共識」與「政府協力」攜手推動。市府秉持著「自助人助」的精神，只要居民團結並展現決心，市府將會成為最堅強的後盾。

中正都更工作站位中正路164之4號1樓，基隆市都市更新專案辦公室人員每周三下午5時30到晚間7時30分、每周五下午3時到5時，共二時段駐點服務，提供都更諮詢與意願整合協助。