快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

聽新聞
0:00 / 0:00

基市府成立中正都更工作站 加速新市政大樓、老舊社區都更

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「中正都更工作站」為第三處都更駐點工作站，將加速推動新市政大樓、周遭老舊社區都更。圖／基隆市政府提供
「中正都更工作站」為第三處都更駐點工作站，將加速推動新市政大樓、周遭老舊社區都更。圖／基隆市政府提供

基隆市府為加速推動都更，繼「聯宏工作站」與「安樂工作站」後，日前再成立「中正都更工作站」，為第三處都更駐點工作站，加速推動新市政大樓、周遭老舊社區都更。

市府都發處表示，去年成立的二處工作站，目前皆有都更成果，安樂一期國宅六號基地160戶住戶在公私協力共同努力下，成功完成招商，實施者預計年底完成選屋程序、明年初送件市府；聯宏社區285戶住戶經過密集溝通交流整合，目前已繳交超過八成的公辦都更同意書，接續將辦理海砂屋鑑定、明年公開招商。

市長謝國樑指出，於中正區設立「中正都更工作站」，希望藉由新市政大樓公辦都更案帶動周邊老舊社區，共創中正景觀大道市容，帶動東岸都市發展延伸線，不但是重申市府推動各區都市更新的決心，更強調走進社區與市民並肩改善居住環境。

都市發展處長謝孝昆說，新市政大樓公辦都市更新案進度持續推展。市府今年年4月舉辦招商說明會後，廣泛蒐集各界意見、會同政風處成立廉政平台，針對外界疑義公開說明，確保行政透明，已召開二次廉政平台會議 ，9月時召開地區說明會，向市民詳細報告計畫內容。

謝孝昆表示，此案在市議會監督下成立專案，定期報告進度供全民檢視監督，預計今年底公告招商，盼吸引優質投資，示範帶動周邊地區都市更新發展。

謝孝昆另提及，都市更新並非一蹴可幾，而是需要「社區共識」與「政府協力」攜手推動。市府秉持著「自助人助」的精神，只要居民團結並展現決心，市府將會成為最堅強的後盾。

中正都更工作站位中正路164之4號1樓，基隆市都市更新專案辦公室人員每周三下午5時30到晚間7時30分、每周五下午3時到5時，共二時段駐點服務，提供都更諮詢與意願整合協助。

「中正都更工作站」為第三處都更駐點工作站，將加速推動新市政大樓、周遭老舊社區都更。圖／基隆市政府提供
「中正都更工作站」為第三處都更駐點工作站，將加速推動新市政大樓、周遭老舊社區都更。圖／基隆市政府提供

都更 都市更新 基隆 謝國樑

延伸閱讀

基隆謝國樑、邱佩琳捐1月薪資助花蓮 救助金專戶也捐200萬

縣市長最新財產申報出爐 徐榛蔚夫婦背債4479萬元、林姿妙也背千萬債

謝國樑：分配款增73億歲入反減17億元 有點想哭

謝國樑與韓東大門設計廣場簽MOU 基隆轉型設計與國際接軌

相關新聞

南橫公路下午搶通了 摩天、霧鹿等3部落解除「孤島」困境

受樺加沙颱風影響，台20線南橫公路累積雨量達1000毫米，造成台20線南橫公路東段150.1公里路基下陷、185公里路段...

基市府成立中正都更工作站 加速新市政大樓、老舊社區都更

基隆市府為加速推動都更，繼「聯宏工作站」與「安樂工作站」後，日前再成立「中正都更工作站」，為第三處都更駐點工作站，加速推...

蘭陽媽祖文化節陸巡遶境掀高潮 民眾排隊鑽轎腳隊伍長達5.5公里

蘭陽媽祖文化節今天進入第二天，陸巡來到宜蘭市及羅東鎮繁華市區，商家民眾在路邊恭迎媽祖聖駕，隊伍中除了來自全台十六座媽祖宮...

基隆仁愛之家改BOT+ROT社福園區 最少630住宿式長照床

因應超高齡化社會趨勢與照顧需求，基隆市政府公告「基隆市社會福利綜合園區BOT+ROT案」，依促參法由政府提供土地，徵求民...

南橫公路交通斷 公路局今下午3點前拚搶通人行通道

受樺加沙颱風影響，台東南橫公路霧谷路段路基流失，路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島；第四養護工程分局...

台東「鏡頭君」再新增鯉魚山 市區縱谷海岸4K高清盡收眼底

台東縣政府發展智慧觀光，提供另一種觀光新選擇，設置24小時4K觀光即時影像，除原有9處熱門景點，再新增市區知名地標鯉魚山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。