蘭陽媽祖文化節陸巡遶境掀高潮 民眾排隊鑽轎腳隊伍長達5.5公里

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市中山路擠滿很多人，光是鑽轎腳排隊人潮就長達5.5公里。圖／縣府提供
蘭陽媽祖文化節今天進入第二天，陸巡來到宜蘭市及羅東鎮繁華市區，商家民眾在路邊恭迎媽祖聖駕，隊伍中除了來自全台十六座媽祖宮廟天后、北方澳軍港五姊妹媽祖，更安排史無前例「雙媽會」，沿途逾千名信眾緊緊跟隨，民眾大排長龍鑽轎腳，鑼鼓喧天祈平安。

代理縣長林茂盛、南方澳進安宮全體及參加遶境縣內外各宮廟與神尊，今天一早於礁溪玉鼎慈天宮舉行媽祖起駕科儀後，遶境路線分為三路，主線隊伍由代理縣長林茂盛領隊沿台9線往南步巡，兩線車巡隊伍則分別由秘書長吳志宏和工策會總幹事陳志信率領，遶境壯圍鄉、五結鄉、蘇澳鎮及員山鄉、三星鄉。

今年最特別是，雲林西螺福興宮太平媽祖上午在宜蘭市宜蘭橋下啟程，首次進入蘭陽平原贊境，與南方澳進安宮珊瑚媽祖共同舉行「雙媽會」，吸引很多信徒期待一次鑽轎腳，雙倍賜福，健康走平安。

當主線隊伍來到宜蘭市時，整條中山路都是人，許多民眾趕在媽祖鑾轎抵達前搶著卡位鑽轎腳，信眾排隊等候人潮一路延伸至五穀廟、東嶽廟至台灣宜蘭地方法院宜蘭分署等，排隊人龍綿延市區長達5.5公里，有信眾排了1個多小時，期待領到平安符。　

中午由代理縣長林茂盛率領縣府團隊與縣議員齊聚府會中央公園，迎接媽祖神尊，舉行府會科儀，休息後再起駕前往二結舊市區及羅東鎮。

鎮長吳秋齡傍晚在羅東台電傳接香火，引領遶境隊伍進入羅東鎮，沿途上千信眾緊緊跟隨，適逢周末越晚人潮越多，羅東城隍廟、慶安宮等鑽轎腳處更是將吸引民眾提前排隊準備目睹媽祖風采，整個羅東鎮人聲鼎沸，沿路設有多處點心站供信眾補充體力。

林茂盛表示，今年信眾熱情更勝過往，看到大批民眾跟著媽祖遶境，沿途信眾自發性設置香案與點心站，內心十分感動，祈求合境風調雨順、國泰民安。相關活動訊息「2025蘭陽媽祖文化節」臉書粉絲專頁查詢https://reurl.cc/bYY0NM

宜蘭縣政府財政稅務局結合宗教盛事，參與媽祖遶境及設攤宣導活動。圖／縣府提供
蘭陽媽祖文化節遶境隊伍進入宜蘭市及羅東鎮，炒熱街頭氣氛，沿途逾千名信眾緊緊跟隨，鑼鼓喧天祈平安。記者戴永華／攝影
縣政府政風處配合媽祖節活動的反詐宣傳。圖／縣府提供
雲林西螺福興宮太平媽祖上午在宜蘭市宜蘭橋下啟程，首次進入蘭陽平原贊境。圖／縣府提供
宜蘭縣政府財政稅務局結合宗教盛事，參與媽祖遶境及設攤宣導活動。圖／縣府提供
鑽轎腳的民眾大排長龍，圖中是雲林西螺福興宮太平媽祖的轎腳。圖／縣府提供
民眾排隊索取Q版媽祖平安符。圖／縣府提供
雲林西螺福興宮出動的神童團車輛，在遶境隊伍中顯得格外可愛。圖／縣府提供
遶境隊伍進入宜蘭市，由市長陳美玲接駕續行，道路往南的一側滿滿都是人車。圖／縣府提供
媽祖 羅東 宜蘭

