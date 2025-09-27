南橫公路下午搶通了 摩天、霧鹿等3部落解除「孤島」困境

受樺加沙颱風影響，台20線南橫公路累積雨量達1000毫米，造成台20線南橫公路東段150.1公里路基下陷、185公里路段斷差陷落及189.8公里路基流失等災害，導致摩天、利稻及霧鹿等部落對外交通中斷。經過連續3天搶修，今天下午3點搶通，解除3部落孤島。

關山工務段表示，災害路段利用預置人員機具積極搶修150.1公里路基下陷路段及向陽以西等坍方土石災害路段，已於下午3點搶通，可開放5噸以下小型車通行，原則每天早上8點、中午12點及下午2點等3個時段開放30分鐘，僅提供當地居民以及施工車輛通行，其餘時間封閉管制持續進搶修施工作業。

另在185公里陷落及189.8公里路基流失，也搶通人行便道，可緊急設置人行安全通道，開放提供當地部落民眾戒護步行安全通過。並於每天早上8點及下午3點等2個時段開放10分鐘，人員由海端鄉公所安排接駁交通車，配合利稻村公車班表安排，載送步行的鄉親至關山火車站搭車。

其餘時間封閉管制通行，持續進行搶修施工，並調派大量機具協助2大災害路段道路降挖清整作業，預計9月30日下午5點完成車輛通行開放，屆時提供當地部落民生維持基本民生物資運送及緊急通行。