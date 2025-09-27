基隆仁愛之家改BOT+ROT社福園區 最少630住宿式長照床

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆社福園區基地位市立安樂高中旁，面積達3.8公頃，將打造結合醫療長照、安養居住與社區共融的全齡照顧場域。圖／基隆市政府提供
因應超高齡化社會趨勢與照顧需求，基隆市政府公告「基隆市社會福利綜合園區BOT+ROT案」，依促參法由政府提供土地，徵求民間機構自行規畫、投資並營運；住宿式長照床至少規畫總數630床及80人以上日照服務，將打造結合醫療長照、安養居住與社區共融的全齡照顧場域。

市府社會處表示，這是基隆首件結合BOT與ROT模式的社福園區案，規畫新增至少400床住宿式長照床及80人以上日照服務，邀請產業界踴躍提出可行性評估與投資計畫，攜手共創城市建設新願景。

園區基地位於市立安樂高中旁，面積達3.8公頃，土地使用分區包含社會福利設施用地與住宅區，鄰近基隆長庚醫院，車程8分鐘可達市區銜接國道一號，兼具交通與在地醫療優勢。

基地原為基隆市仁愛之家老人安養場所，目前除養護大樓持續營運，其餘老舊房舍均需拆除。市府盼引進民間資金與專業經營，擴充多元服務並改善既有設施，打造結合醫療長照、安養居住與社區共融的全齡照顧場域。

園區必要開發項目包括新增至少400床住宿式長照床及營運既有養護大樓230床，總數至少達630床，其中保留110床公費床，此外設置80人以上日間照顧中心。得開發項目則鼓勵規畫全齡無障礙宅、醫療與復健服務、智慧健康設施及生活商業空間等，營造跨齡共融與產學合作的多元發展機能。

社會處處長楊玉欣表示，藉由BOT與ROT的公私協力模式，不僅減輕政府財政負擔，也能提升公共服務品質，兼顧市民福祉與地方發展。市府誠摯邀請長照、保險、建設及醫療產業投資人把握契機，共同打造全國社福園區新典範。

