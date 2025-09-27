南橫公路交通斷 公路局今下午3點前拚搶通人行通道

受樺加沙颱風影響，台東南橫公路霧谷路段路基流失，路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島；第四養護工程分局關山工務段全力搶修，工務段長林進芳表示，預計今天下午3點提前拚出一條人行通道。

林進芳表示，霧谷路段的人行通道搭設，預計今天可以提前搭設完成，讓霧鹿、下馬及利稻村民可以步行進出，另往山工務段長高雄方向西出的路廊，一樣今天下午3天同步開放5噸以下車輛往西端通行，運送物資及農產品，呼籲東端還在搶修施工中，車輛勿通行上山影響施工。

日前樺加沙颱風為南橫山區降下累計逾千毫米雨量，使得南橫公路台東端150K、155K、161K、163K、170K、179K、180K、181K、185K、188K（彩霞隧道）、190K等路段都有邊坡坍方及路基滔空等災損，造成雙向道路阻斷。

關山工務段立即啟動搶修行動，目前從初來開始已挺進災損嚴重的霧谷路段，預計今天下午3點先搶設人行通道，讓部落村民可以進出，預計30日搶通車行便道。