快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

南橫公路交通斷 公路局今下午3點前拚搶通人行通道

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
未不讓山區村民生活、醫療、通信及用電持續受影響，台東縣府緊急向內政部空勤總隊申請協助，並於昨天出動直升機空運醫療用品、民生物資，以及載送中華電信及台電人員進行架設簡易基地台和電線的評估搶修計畫。圖／台東縣政府提供
未不讓山區村民生活、醫療、通信及用電持續受影響，台東縣府緊急向內政部空勤總隊申請協助，並於昨天出動直升機空運醫療用品、民生物資，以及載送中華電信及台電人員進行架設簡易基地台和電線的評估搶修計畫。圖／台東縣政府提供

樺加沙颱風影響，台東南橫公路霧谷路段路基流失，路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島；第四養護工程分局關山工務段全力搶修，工務段長林進芳表示，預計今天下午3點提前拚出一條人行通道。

林進芳表示，霧谷路段的人行通道搭設，預計今天可以提前搭設完成，讓霧鹿、下馬及利稻村民可以步行進出，另往山工務段長高雄方向西出的路廊，一樣今天下午3天同步開放5噸以下車輛往西端通行，運送物資及農產品，呼籲東端還在搶修施工中，車輛勿通行上山影響施工。

日前樺加沙颱風為南橫山區降下累計逾千毫米雨量，使得南橫公路台東端150K、155K、161K、163K、170K、179K、180K、181K、185K、188K（彩霞隧道）、190K等路段都有邊坡坍方及路基滔空等災損，造成雙向道路阻斷。

關山工務段立即啟動搶修行動，目前從初來開始已挺進災損嚴重的霧谷路段，預計今天下午3點先搶設人行通道，讓部落村民可以進出，預計30日搶通車行便道。

此外，未不讓山區村民生活、醫療、通信及用電持續受影響，縣府緊急向內政部空勤總隊申請協助，並於昨天出動直升機空運醫療用品、民生物資，以及載送中華電信及台電人員進行架設簡易基地台和電線的評估搶修計畫。

台東南橫公路霧谷路段路基流失，路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島；第四養護工程分局關山工務段全力搶修，預計今天下午3點提前拚出一條人行通道。圖／關山工務段提供
台東南橫公路霧谷路段路基流失，路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島；第四養護工程分局關山工務段全力搶修，預計今天下午3點提前拚出一條人行通道。圖／關山工務段提供

樺加沙颱風 南橫 台東

延伸閱讀

南橫道路中斷 台東海端鄉霧鹿、利稻村9/27停班課

路斷部落成孤島！醫護物資進入南橫 電力待30日道路搶通立即修復

南橫公路通車不受管制10分鐘再次路斷 村民開心不到1個月

公路局工務士涉2度收賄 二審仍判刑計2年1月

相關新聞

南橫公路交通斷 公路局今下午3點前拚搶通人行通道

受樺加沙颱風影響，台東南橫公路霧谷路段路基流失，路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島；第四養護工程分局...

台東「鏡頭君」再新增鯉魚山 市區縱谷海岸4K高清盡收眼底

台東縣政府發展智慧觀光，提供另一種觀光新選擇，設置24小時4K觀光即時影像，除原有9處熱門景點，再新增市區知名地標鯉魚山...

影／28對新人和平島浪漫婚禮 同性、遠距、67歲新娘都修成正果

基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。今年聯合婚禮因多樣化的新人組合而別具意義，不僅...

中央清淤經費尚未核定 饒慶鈴：動用災害準備金疏濬6河川

樺加沙颱風外圍環流為台東山區帶來近千毫米的驚人雨量，太麻里溪、金崙溪等6條河川土石大量淤積，土石堆積甚至超過堤防，縣長饒...

花蓮災情慘…基隆同悲 今宣布取消海洋老鷹嘉年華煙火秀

「2025基隆國際海洋老鷹嘉年華」將於10月4日在國門廣場及基隆市區舉辦，原定晚間在虎仔山施放的煙火秀，因花蓮災情考量尊...

影／台東南橫3部落路斷成孤島 今實施空勤給藥作業

受樺加沙颱風影響，造成台東南橫公路新武路段路基流失，60公尺路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島；今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。