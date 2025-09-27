南橫公路交通斷 公路局今下午3點前拚搶通人行通道
受樺加沙颱風影響，台東南橫公路霧谷路段路基流失，路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島；第四養護工程分局關山工務段全力搶修，工務段長林進芳表示，預計今天下午3點提前拚出一條人行通道。
林進芳表示，霧谷路段的人行通道搭設，預計今天可以提前搭設完成，讓霧鹿、下馬及利稻村民可以步行進出，另往山工務段長高雄方向西出的路廊，一樣今天下午3天同步開放5噸以下車輛往西端通行，運送物資及農產品，呼籲東端還在搶修施工中，車輛勿通行上山影響施工。
日前樺加沙颱風為南橫山區降下累計逾千毫米雨量，使得南橫公路台東端150K、155K、161K、163K、170K、179K、180K、181K、185K、188K（彩霞隧道）、190K等路段都有邊坡坍方及路基滔空等災損，造成雙向道路阻斷。
關山工務段立即啟動搶修行動，目前從初來開始已挺進災損嚴重的霧谷路段，預計今天下午3點先搶設人行通道，讓部落村民可以進出，預計30日搶通車行便道。
此外，未不讓山區村民生活、醫療、通信及用電持續受影響，縣府緊急向內政部空勤總隊申請協助，並於昨天出動直升機空運醫療用品、民生物資，以及載送中華電信及台電人員進行架設簡易基地台和電線的評估搶修計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言