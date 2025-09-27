台東「鏡頭君」再新增鯉魚山 市區縱谷海岸4K高清盡收眼底

台東縣政府發展智慧觀光，提供另一種觀光新選擇，設置24小時4K觀光即時影像，除原有9處熱門景點，再新增市區知名地標鯉魚山 https://www.youtube.com/watch?v=BUJJaW0vkJs，提供線上飽覽市區海景與街景。

縣府交觀處表示，民眾只要透過網路即可隨時欣賞鯉魚山視野下的山海風光，無論身在何處，不用爬上鯉魚山上，用手機看即時影像，就能感受台東的悠閒氛圍與自然美景。

自2020年縣府陸續在熱門景點裝設4K觀光即時影像的服務，不僅提供4K高解析畫質，還有180度、360度全景直播及VR即時影像服務，民眾不必親臨現場，也能在家同步感受現場氛圍。

新增的鯉魚山位於台東市中心，是丘陵地形，海拔標高75公尺，設有1.7公里長的步道，為全國步道系統中的區域級步道，不僅是市民休憩的好去處，也是觀賞太平洋及綠島遠景的絕佳地點。

交觀處表示，除新增鯉魚山，目前已在縣內架設9支即時影像，地點分別位於南橫埡口、池上天堂路、金崙大橋、華源曙光觀景台、富岡漁港、杉原灣、富山、金樽以及多良車站等處，皆為熱門的觀光亮點。