花縣文化局前局長 涉貪起訴

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣府文化局前局長吳勁毅被檢舉標案圖利廠商，且公務車私用、小額採購虛報開銷，花蓮地檢署經4個多月偵辦，昨依違反貪汙治罪條例等罪名起訴吳、文化局行政暨文化設施科長曾俊翔、古姓廟婆等3人。

檢方指出，花蓮市將軍府園區被列為縣定古蹟，須通過文化局、建設處與消防局查驗後才能開放；不過，園區在2024年3月25日前仍未取得使用許可，吳、曾二人卻縱容得標廠商以「壓力測試」、「試運轉」為由，提早營業約2個月，不法獲利達63萬2300元。違規廠商部分檢方另案偵辦中。

吳勁毅上任後，以文化局鬧鬼要舉辦法事為由，指示局內同仁找宮廟人員安排法師主持祭拜，他與交情匪淺的古姓廟婆明知實際支付法師費用只有6萬2400元，卻浮報金額到9萬3800元，多出的2萬6400元被他拿去抵銷個人積欠宮廟的債務，公務支出變成私帳。

檢方還查出，2023年吉安鄉菸葉廠修復工程辦祈福典禮時，曾俊翔因法會紅包等費用無法核銷，竟指示承辦人要求廠商採「假發票、真核銷」方式，先由廠商墊付5萬2000元，再開假發票送文化局報帳，款項最後再匯回廠商帳戶，誤導會計人員記帳。

另外，文化局2018年間購置局長用車，依規定不得挪為私用，吳勁毅竟多次將公務車用於私人用途，包括前往某露營區參與私人過夜行程，或前往某醫院就診、去郵局辦事或到游泳池運動等，還借出給友人使用。

檢方指出，吳勁毅涉犯貪汙、圖利等罪嫌；曾俊翔涉犯圖利、偽造文書、違反商業會計法等罪嫌；古姓廟婆涉犯貪汙罪嫌，三人均提起公訴。

