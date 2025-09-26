聽新聞
0:00 / 0:00
影／28對新人和平島浪漫婚禮 同性、遠距、67歲新娘都修成正果
基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。今年聯合婚禮因多樣化的新人組合而別具意義，不僅有勇敢追愛的同性伴侶，也有跨越八千公里、長年遠距後修成正果的新人，更有著67歲的新娘，以行動證明愛情不受年齡拘束。
28對新人今天傍晚在親友祝福與山海相伴下浪漫成婚，今年典禮主題為「海誓山盟。相許永恆」，搭配英文「Yes, I do」，象徵新人們在依山傍海的基隆，共同許下愛的誓言。由副市長邱佩琳擔任證婚人，逐一送上誠摯祝福，讓新人留下難忘回憶，也展現城市的幸福與溫暖。
邱佩琳表示，今年的聯合婚禮因多樣化的新人組合而別具意義，不僅有勇敢追愛的同性伴侶，也有跨越八千公里、長年遠距後修成正果的新人，更有著67歲的新娘，以行動證明愛情不受年齡拘束。她囑咐所有新人在婚姻生活中要互相扶持，並祝福大家都能夠「執子之手、與子偕老」。
典禮舞台以拱門與花藝妝點，營造浪漫海島氛圍，搭配婚禮樂團與街頭藝人的深情演出，現場音樂與海風吹拂交織出溫馨、浪漫氣息。新人們沿著紅毯攜手進場，在眾人祝福聲中完成「交換信物」流程，象徵愛情的承諾與相守。
基隆市政府精心準備賀禮，包含大同微電腦電子鍋、飛利浦暖風機、金鏟子、按摩枕，以及專屬設計的「心海之吻」紀念氣泡酒，祝福新人生活美滿、愛情長久。
民政處長呂謦煒表示，市府辦理聯合婚禮，不僅讓新人與親友共享人生重要時刻，也展現基隆依山傍海的城市特色，期盼透過這場典禮，讓幸福成為城市的象徵，讓基隆成為每一段愛情都能安心啟航的「幸福城市」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言