快訊

搞烏龍？腎臟癌手術竟遭醫生「切錯邊」 老翁僅剩病腎超崩潰

釜山影展／舒淇憑「女孩」奪「釜山獎」最佳導演獎 台上致謝侯孝賢

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

影／28對新人和平島浪漫婚禮 同性、遠距、67歲新娘都修成正果

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。圖／基隆市政府提供
基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。圖／基隆市政府提供

基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。今年聯合婚禮因多樣化的新人組合而別具意義，不僅有勇敢追愛的同性伴侶，也有跨越八千公里、長年遠距後修成正果的新人，更有著67歲的新娘，以行動證明愛情不受年齡拘束。

28對新人今天傍晚在親友祝福與山海相伴下浪漫成婚，今年典禮主題為「海誓山盟。相許永恆」，搭配英文「Yes, I do」，象徵新人們在依山傍海的基隆，共同許下愛的誓言。由副市長邱佩琳擔任證婚人，逐一送上誠摯祝福，讓新人留下難忘回憶，也展現城市的幸福與溫暖。

邱佩琳表示，今年的聯合婚禮因多樣化的新人組合而別具意義，不僅有勇敢追愛的同性伴侶，也有跨越八千公里、長年遠距後修成正果的新人，更有著67歲的新娘，以行動證明愛情不受年齡拘束。她囑咐所有新人在婚姻生活中要互相扶持，並祝福大家都能夠「執子之手、與子偕老」。

典禮舞台以拱門與花藝妝點，營造浪漫海島氛圍，搭配婚禮樂團與街頭藝人的深情演出，現場音樂與海風吹拂交織出溫馨、浪漫氣息。新人們沿著紅毯攜手進場，在眾人祝福聲中完成「交換信物」流程，象徵愛情的承諾與相守。

基隆市政府精心準備賀禮，包含大同微電腦電子鍋、飛利浦暖風機、金鏟子、按摩枕，以及專屬設計的「心海之吻」紀念氣泡酒，祝福新人生活美滿、愛情長久。

民政處長呂謦煒表示，市府辦理聯合婚禮，不僅讓新人與親友共享人生重要時刻，也展現基隆依山傍海的城市特色，期盼透過這場典禮，讓幸福成為城市的象徵，讓基隆成為每一段愛情都能安心啟航的「幸福城市」。

基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。圖／基隆市政府提供
基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。圖／基隆市政府提供
基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。圖／基隆市政府提供
基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。圖／基隆市政府提供
基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。圖／基隆市政府提供
基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。圖／基隆市政府提供
基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。圖／基隆市政府提供
基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。圖／基隆市政府提供

新人 基隆 愛情

延伸閱讀

19件創作基隆山海城展出 18公尺光獸現身阿根納

影／潮藝術點亮基隆山海城 19組藝術家打造無牆美術館

基隆謝國樑、邱佩琳捐1月薪資助花蓮 救助金專戶也捐200萬

影／基隆白色豐田車險衝進肯德基 闖紅燈撞倒機車後失控影像曝

相關新聞

影／28對新人和平島浪漫婚禮 同性、遠距、67歲新娘都修成正果

基隆市民聯合婚禮今在和平島浪漫登場，28對新人「海誓山盟」 共築幸福基隆。今年聯合婚禮因多樣化的新人組合而別具意義，不僅...

花縣文化局前局長 涉貪起訴

花蓮縣府文化局前局長吳勁毅被檢舉標案圖利廠商，且公務車私用、小額採購虛報開銷，花蓮地檢署經4個多月偵辦，昨依違反貪汙治罪...

中央清淤經費尚未核定 饒慶鈴：動用災害準備金疏濬6河川

樺加沙颱風外圍環流為台東山區帶來近千毫米的驚人雨量，太麻里溪、金崙溪等6條河川土石大量淤積，土石堆積甚至超過堤防，縣長饒...

花蓮災情慘…基隆同悲 今宣布取消海洋老鷹嘉年華煙火秀

「2025基隆國際海洋老鷹嘉年華」將於10月4日在國門廣場及基隆市區舉辦，原定晚間在虎仔山施放的煙火秀，因花蓮災情考量尊...

影／台東南橫3部落路斷成孤島 今實施空勤給藥作業

受樺加沙颱風影響，造成台東南橫公路新武路段路基流失，60公尺路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島；今天...

雞籠城隍文化祭展開「神警聯手」 日夜巡將發6000個鹹光餅

雞籠中元祭在農曆8月初一「關龕門」後圓滿落幕，緊接著迎來「雞籠城隍文化祭」昨天登場，將在農曆8月14日舉行「夜巡」、8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。