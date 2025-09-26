19件創作基隆山海城展出 18公尺光獸現身阿根納

快訊

中央社／ 基隆26日電

「基隆潮藝術」今天登場，今年共有19件作品在山、海、城展出，從矗立在阿根納造船廠旁18公尺高的「Mossmo 光獸」，到僅5公分寄居蟹「庇護所」生物藝術作品。

邁入第10年的「基隆潮藝術」開幕記者會下午在正濱漁會大樓舉行，包含台灣策展人陳晞與韓國策展人姜帝旭、基隆市副市長邱佩琳、基隆市文化觀光局江亭玫及多名藝術家出席。

邱佩琳致詞表示，潮藝術做得很好，去年展出20天，今年延長為30天，去年15件作品，今年增加至19件，許多藝術品擺在戶外，她認為可以與大自然、與風、與藍天、與白雲對話。雁過留聲，人過留名，19名藝術家留給基隆的，則是對基隆藝術滿滿的愛。

文觀局指出，今年潮藝術分為山展區（基隆塔至信二防空洞）、海展區（基隆城際轉運站、漁會正濱大樓、原民會館觀海平台前與阿根納造船廠遺構）、城展區（中山陸橋、委託行商圈、海洋廣場與基隆市美術館前廣場）。

文觀局表示，作品形式多元，涵蓋行為表演、空間裝置、新媒體、雕塑、繪畫與影像等創作，大型作品有在阿根納造船廠旁18公尺高「Mossmo光獸」，牠身體柔軟如苔，能感知環境、綻放溫暖的光芒。

大型作品另有在美術館前廣場展出的「彩嶼山獸」氣球裝置，藝術家從過往攀登基隆嶼的經驗，將島與山的形象賦予純真的生命力，轉化成童趣形象與故事的系列創作，最小型創作則是在信二防空洞僅5公分以3D列印提供寄居蟹的「庇護所」。

基隆嶼 藝術家 美術館

