路斷部落成孤島！醫護物資進入南橫 電力待30日道路搶通立即修復

南橫公路台東端新武段路基流失，包含利稻村3部落往台東聯外道路中斷，醫護人員和物資今天由直升機送入。公路局預計30日搶通恢復通車，屆時台電人員與重機械進入搶修電力。

受到連日下雨影響，南橫公路（台20線）新武路段路基流失，導致下馬、霧鹿、利稻3村落往台東聯外道路中斷，部分電力和電信也受影響。

今天中午台東縣消防局和台東縣社會處，申請直升機送1名護理師攜帶藥物和物資進入，台電也派遣2名技術人員同行。

台電台東區處表示，受颱風樺加沙影響，南橫公路189K+800彩霞隧道附近於23日發生路基坍塌。當下台電供電系統並未偵測到停電事故，為慎重起見，台電台東區處於第一時間即致電利稻及霧鹿2村村長確認當地供電情形，經村長回報均供電正常。

接著台電於24日晚上6時54分許偵測到利稻地區有停電事故，共影響374戶，立即派員前往巡視線路狀況，至松濤隧道前，即因道路全段坍塌，人員無法通行而告中斷。

台東區處表示，經研商後25日再派遣無人機繼續前往查看，發現已有多處斷桿及電桿隨著道路坍塌滑落坡底，後因礙於通訊中斷，致後續巡查工作無法繼續進行，決定向台東縣政府請求直升機支援，協調於今天上午由人員搭乘直升機前往利稻勘查事故狀況。

經鳥瞰評估，南迴公路沿途道路坍塌受損嚴重，台電電桿亦多處遭土石沖毀，人員於上午10時50分抵達利稻村後，立即進行線路巡查，希望儘快了解電力受損情形，以及研擬後續復電方案。

台東區處表示，公路局研判最快30日可完成臨時通行搶通，台電台東區處已備妥人力、材料及機具，並與關山工務段保持密切聯繫，以確保於道路搶通後，能立即展開修復作業，「路通到哪，電送到哪」。