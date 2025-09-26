快訊

花蓮災情慘…基隆同悲 今宣布取消海洋老鷹嘉年華煙火秀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
花蓮災情慘，基隆宣布「國際海洋老鷹嘉年華」煙火秀取消。本報資料照片
花蓮災情慘，基隆宣布「國際海洋老鷹嘉年華」煙火秀取消。本報資料照片

「2025基隆國際海洋老鷹嘉年華」將於10月4日在國門廣場及基隆市區舉辦，原定晚間在虎仔山施放的煙火秀，因花蓮災情考量尊重與同理心，今天宣布取消，請市民見諒。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，花蓮地區受颱風重創，災情嚴峻，許多家庭仍在災後重建與復原之中。在全台齊心關懷災區、協助災民度過難關的時刻，應展現對災區民眾的尊重與同理，與全台灣人民一同共體時艱。

江亭玫表示，嘉年華活動則照常舉辦，邀請來自日本、墨西哥等國際表演團隊參與，並配合國際郵輪停靠安排，規畫迎賓活動。因部分民眾對煙火施放所表達的關心與顧慮，市府為尊重多元意見、妥善運用資源，並降低對生態環境的影響，決議取消施放煙火，以兼顧資源運用與環境永續。

雖取消煙火施放，文化觀光局仍規畫多項演出與活動，透過社區參與及在地團隊的努力，打造一個充滿人情味與文化深度的嘉年華。

基隆 觀光局 花蓮 煙火秀

