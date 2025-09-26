基隆謝國樑、邱佩琳捐1月薪資助花蓮 救助金專戶也捐200萬

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天宣布捐出1個月薪資助花蓮災情。記者游明煌／翻攝
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流光復鄉重創，基隆市長謝國樑與副市長邱佩琳今天宣布各捐出1個月薪資，社會救助金專戶也捐出200萬元，協助花蓮度過難關。

謝國樑說，24日他與花蓮縣長徐榛蔚直接溝通、了解災區需求後，盤點車輛、機具支援災後清理，昨天市府盤點可投入的車輛、機具與人力，昨晚已到達花蓮支援災後清理工作。

謝國樑今天宣布，除與邱佩琳各自捐出1個月薪資外，亦結合市民的愛心，透過社會救助金專戶捐出200萬元，協助花蓮度過最艱困的時刻。

謝國樑表示，花蓮災情嚴峻，基隆市將以實際行動展現對災區的關懷與支持。他期盼能藉此拋磚引玉，引領更多企業、團體及民眾共同響應，齊心協力幫助花蓮走過重建之路。他也承諾，未來仍會持續盤點資源，提供花蓮更多所需的協助。

謝也說，天災雖奪走花蓮家園，但無法摧毀人民的勇氣與團結。他呼籲社會各界一同加入援助行動，當大家願意多盡一分心力，就能凝聚成強大的支持，成為花蓮最堅實的後盾。

盤點車輛、機具支援災後清理，昨天市府盤點可投入的車輛、機具與人力，昨晚已到達花蓮支援災後清理工作。圖／基隆市政府提供
花蓮 謝國樑 馬太鞍溪

