影／台東南橫3部落路斷成孤島 今實施空勤給藥作業

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受樺加沙颱風影響，造成台東南橫公路新武路段路基流失，60公尺路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島，今天上午空勤給藥作業。圖／民眾提供
樺加沙颱風影響，造成台東南橫公路新武路段路基流失，60公尺路面整個消失不見，道路中斷，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島；今天原訂上午空勤給藥作業，因天候不佳取消，待天氣及雲層能見度好一些空勤才能起飛執行任務。

議員張全馨嵐表示，3個部落約300村民，很多老家人需要慢性處方簽用藥，但因道路中斷，居民無法下山，醫療無法上山的情況下，只能靠空勤給藥作業，但確定受氣候影響原訂8點30分空勤起飛因天候因素已取消，待中午過後氣候情況再執行任務。

海端鄉長胡金至說，昨天已先將4人洗腎鄉民搭直升機下山就醫，不過，還有鄉親有慢性病用藥需求，霧鹿和下馬部落的先由海端分隊用徒步方式送達，利稻部落的今天會透過直升機運送藥品。

關山工務段表示，南橫公路台東段共11處邊坡落石坍方或路基流失，其中新武路段一處路基流失嚴重，約60公尺路面消失，目前已搶通至彩霞隧道，新武段預計今天下午5點先搶設人行通道，讓部落村民可以進出，預計30日搶通車行便道。

