聽新聞
0:00 / 0:00
雞籠城隍文化祭展開「神警聯手」 日夜巡將發6000個鹹光餅
雞籠中元祭在農曆8月初一「關龕門」後圓滿落幕，緊接著迎來「雞籠城隍文化祭」昨天登場，將在農曆8月14日舉行「夜巡」、8月16日舉行「日巡」，護國城隍爺將率領鍾馗將軍、謝范將軍與眾兵天將，嚴格掃蕩不願歸返的「好兄弟」，守護基隆合境平安。
副市長邱佩琳昨與民政處長呂謦煒等人出席，今年遶境將邀請松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、豐原城隍爺廟、台南正統鹿耳門聖母廟共同參與，「媽祖會城隍」護佑國門、守護北台灣。廟方將發放6000份「鹹光餅」給市民壓驚保平安，並邀請傳承三代的家將陣頭同場展演。
「警界猛男」世界先生2025台灣代表新店分局警官游文瑋、警政署保六總隊警員陳易昇及撼動H.D.A、基隆市警察局宣導反詐騙，善有善報、惡有惡報。
邱佩琳表示，近年詐騙案件層出不窮，市府積極結合各界力量推動防詐工作，城隍文化祭特別與市警局合作由「警界猛男」來提醒民眾不要被騙，歡迎民眾在夜巡、日巡時領「鹹光餅」保平安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言