金價節節高升...蘇澳觀光系列活動抽1兩黃金 民歌饗宴壓軸開唱

從入夏到初秋，宜蘭蘇澳冷泉觀光系列活動將於27日進入精彩壓軸，邀請多位民歌手重現經典好歌，當天晚上活動高潮是抽出1兩黃金，目前金價節節高升，1兩黃金價格約13萬5000元，讓民眾相當期待。

有別於礁溪泡溫泉，蘇澳鎮是除了義大利威尼斯，全世界唯二擁有冷泉地區，保持攝氏22度均溫，很適合夏天。蘇澳鎮公所在暑假期間舉辦觀光系列活動，先是狂歡潑水節打頭陣，封街讓大家潑個開心，接著冷泉音樂會、海洋嘉年華等，民歌音樂饗宴27日晚上在蠟藝蠟筆城堡登場。

鎮公所從7月至9月祭出「黃金月月抽」，遊客只要到合作店家消費滿百元，集滿3個百元戳章，可獲摸彩券參加抽獎；7月及8月已各抽出5錢黃金，9月最終場將在民歌音樂饗宴中抽出最大獎1兩黃金。

民歌邁入50周年，活動中邀請多位耳熟能詳的民歌手，包括王中平、李明德、羅吉鎮、南方二重唱、伍浩哲等，還有民歌餐廳駐唱實力歌手古勝中、周美蒂等，更請到「音樂詩人」周治平唱壓軸，8組歌手傳唱民歌金曲，勾起青春回憶。

鎮長李明哲表示，蘇澳民歌音樂饗宴堪稱宜蘭規模最大的民歌盛宴，不只是一場歌唱演出，更是經典故事再現，初秋涼風徐徐，戶外聽歌愜意，每年活動登場前就已掀起熱烈討論，更有外縣市歌迷每年必到蘇澳參與民歌活動。