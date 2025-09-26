聽新聞
0:00 / 0:00

國5冬山交流道案躺交通部9個月 縣府下月帶隊拜會部長

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣政府昨辦冬山交流道建設現地會勘，地方心急要求中央加速腳步。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府昨辦冬山交流道建設現地會勘，地方心急要求中央加速腳步。記者戴永華／攝影

宜蘭重大交通建設「國5冬山交流道」全案可行性評估報告去年經中央審查通過，去年底修改報告書也送交通部，卻擱在中央「躺了9個月」，縣府昨心急盼中央加速腳步，將帶隊拜會交通部長陳世凱，力推冬山交流道2031年完工。

冬山鄉是宜蘭縣第三大鄉鎮，國道5號在路線行經冬山地區長約5公里路段，卻沒有交流道，往返台北方向須經由羅東或蘇澳交流道進出，冬山鄉市區中心距離羅東北上匝道約7.7公里，距離羅東南下匝道入口距離5.7公里，距離蘇澳交流道北上入口5.1公里，地方爭取興建國5冬山交流道，經費近10億。

交通部高速公路局去年4月23日召開第2次審查會議審查通過，縣府同年12月25日第4次修改後，終獲高公局提送修正後成果報告到交通部，縣府等相關單位昨會勘。

鄉長林峻輔表示，冬山鄉是大溪南各鄉鎮的重心，有六個休閒農業區及二個工業區等產業，假日外縣市遊客來到冬山鄉，人潮匯集，交流道的完工不只改變冬山生活圈，還有鄰近五結鄉等鄉鎮的交通引流，希望不要再耽誤。

代理縣長林茂盛說，目前可行性評估已送交通部核定，總經費9億多元，其中地方分擔3億多元，縣政府會全力配合，並由縣款全額建設側車道拓寬及聯絡道，中央地方攜手合作。

「不可思議。」議長張勝德說，高公局轉陳交通部審查不需要9個月時間，此案不分黨派都希望加速完成，這麼重大的案子放了9個月，讓人無法理解，一再延宕，是把地方期盼的心聲當成什麼？

張勝德建議縣府安排地方人士一起拜會部長，爭取加速通過。

縣府預計雙十節過後拜會陳世凱，爭取可行性評估通過後，才能進綜合規劃階段，並且編列經費預算。

陳世凱 高速公路 林茂盛

延伸閱讀

美、加接力挺台參加ICAO 交通部、民航局衷心感謝

國5增設冬山交流道 林茂盛籲中央加速核定

影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好

馬太鞍溪橋遭沖毀 交通部長陳世凱連夜驅車趕赴花蓮坐鎮

相關新聞

國5冬山交流道案躺交通部9個月 縣府下月帶隊拜會部長

宜蘭重大交通建設「國5冬山交流道」全案可行性評估報告去年經中央審查通過，去年底修改報告書也送交通部，卻擱在中央「躺了9個...

金價節節高升...蘇澳觀光系列活動抽1兩黃金 民歌饗宴壓軸開唱

從入夏到初秋，宜蘭蘇澳冷泉觀光系列活動將於27日進入精彩壓軸，邀請多位民歌手重現經典好歌，當天晚上活動高潮是抽出1兩黃金...

鴿群築巢民宅惹怨 基市出動吊車清鴿糞

基隆信二路體育館與36巷民宅一帶鴿群危害，多年來四處築巢，到處堆積鴿糞，居民每天飽受「天降鴿糞」之苦，市府昨出動吊車展開...

中秋節前關懷更生、馨生和保護管束人 基檢：社會未放棄他們

基隆地檢署檢察長柯宜汾今和主任觀護人林順昌等人，前往弱勢個案家庭致贈慰問金與生活物資，在中秋節送上祝福，希望在團圓的日子...

南橫新武路段路基缺口 利稻及霧鹿部落對外中斷

台20線南橫公路向陽至初來路段近日降下超大豪雨，公路局巡查發現路段多處阻斷，其中189k+800新武路段有路基缺口，致利...

台東縣兩原民部落斷路、斷電、斷網3天 族人向伍麗華緊急求援

樺加沙颱風雖已離開但造成災害仍受影響。原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。