國5冬山交流道案躺交通部9個月 縣府下月帶隊拜會部長

宜蘭重大交通建設「國5冬山交流道」全案可行性評估報告去年經中央審查通過，去年底修改報告書也送交通部，卻擱在中央「躺了9個月」，縣府昨心急盼中央加速腳步，將帶隊拜會交通部長陳世凱，力推冬山交流道2031年完工。

冬山鄉是宜蘭縣第三大鄉鎮，國道5號在路線行經冬山地區長約5公里路段，卻沒有交流道，往返台北方向須經由羅東或蘇澳交流道進出，冬山鄉市區中心距離羅東北上匝道約7.7公里，距離羅東南下匝道入口距離5.7公里，距離蘇澳交流道北上入口5.1公里，地方爭取興建國5冬山交流道，經費近10億。

交通部高速公路局去年4月23日召開第2次審查會議審查通過，縣府同年12月25日第4次修改後，終獲高公局提送修正後成果報告到交通部，縣府等相關單位昨會勘。

鄉長林峻輔表示，冬山鄉是大溪南各鄉鎮的重心，有六個休閒農業區及二個工業區等產業，假日外縣市遊客來到冬山鄉，人潮匯集，交流道的完工不只改變冬山生活圈，還有鄰近五結鄉等鄉鎮的交通引流，希望不要再耽誤。

代理縣長林茂盛說，目前可行性評估已送交通部核定，總經費9億多元，其中地方分擔3億多元，縣政府會全力配合，並由縣款全額建設側車道拓寬及聯絡道，中央地方攜手合作。

「不可思議。」議長張勝德說，高公局轉陳交通部審查不需要9個月時間，此案不分黨派都希望加速完成，這麼重大的案子放了9個月，讓人無法理解，一再延宕，是把地方期盼的心聲當成什麼？

張勝德建議縣府安排地方人士一起拜會部長，爭取加速通過。

縣府預計雙十節過後拜會陳世凱，爭取可行性評估通過後，才能進綜合規劃階段，並且編列經費預算。