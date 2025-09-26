鴿群築巢民宅惹怨 基市出動吊車清鴿糞

基隆信二路體育館與36巷民宅一帶鴿群危害，多年來四處築巢，到處堆積鴿糞，居民每天飽受「天降鴿糞」之苦，市府昨出動吊車展開「防鳥工程」。民代盼加設驅鳥器。動保所表示，先清除空的鳥巢、鴿糞、設防堵網等，設驅鳥器會再研議。

動保所出動吊車到民宅鐵窗、遮雨棚及陽台等，逐樓先清除空的鳥巢，接著用強力水柱噴除堆積如山的鴿糞，並在鴿子易站立處設防堵網，讓鴿子無法聚集棲息。群鴿在一旁飛來飛去，多位居民說，鳥糞多到讓人受不了，還有人生出皮膚病。

議員陳宜說，民宅屋簷、牆面、鐵窗、梁柱、地面等到處是鴿糞，又髒又臭，不僅影響生活品質，也造成健康風險，情況相當嚴重，未來建議設驅鳥器。

議員韓世昱表示，鴿子在體育館和民宅間亂竄，居民受不了才求助，體育館也要一併清除，並且定期清洗改善。

信義區義和里長蔡麗月說，除鴿糞危害，還每天清晨4點多就把居民吵醒，有人用魚網防堵也沒用，整條巷子數百戶都受影響。

基隆動保所長陳柏廷指出，已請鳥類專家協助，吊車先移除空鳥巢、清除嚴重堆積鴿糞，並且在鴿子易聚集站立的位置架網，讓鴿子無法棲息，盼能逐漸減少鴿群聚集、繁殖的數量，未來是否使用驅鳥器，會再詳細評估。