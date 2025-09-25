中秋節前關懷更生、馨生和保護管束人 基檢：社會未放棄他們

基隆地檢署檢察長柯宜汾今和主任觀護人林順昌等人，前往弱勢個案家庭致贈慰問金與生活物資，在中秋節送上祝福，希望在團圓的日子，讓個案與家屬感受到被支持與陪伴的溫暖。

柯宜汾和主任檢察官劉韋宏、林順昌、觀護人劉芝杏，今天前往弱勢個案阿美（化名）的家中，致贈慰問金與生活物資並多所鼓勵。

受贈者阿美（化名）養育3歲兒子，因孩子發展遲緩，與她同住的哥哥是自閉症患者，她因照顧家人壓力大，但仍努力維繫家庭生活。

基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢、財團法人台灣更生保護會基隆分會主任委員林正峰，也在署內贈送保護管束人及更生個案中秋慰問金與物資，讓關懷即時送達。

受贈個案阿華表示，過去因健康或生活壓力，常覺得孤單無助，今年中秋節前感受社會的關懷，內心十分感動，感覺沒有被遺忘，更有力量去面對未來的挑戰。

柯宜汾說，司法並不只是制式的法律執行，應在關鍵時刻為弱勢個案注入正面力量。她請榮譽觀護人協進會持續關心，並協助當事人連結醫療資源，讓司法保護深入日常生活，成為個案及家屬最實際的支持。