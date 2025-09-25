快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

國5增設冬山交流道 林茂盛籲中央加速核定

中央社／ 宜蘭25日電

宜蘭縣政府推動國道5號增設冬山交流道，計畫已送交通部核定。代理縣長林茂盛今天籲請交通部加速核定，以改善冬山及蘇澳地區整體交通，縣府將全力配合。

宜蘭縣政府今天在冬山鄉191縣道及成興路口，辦理「國道5號增設冬山交流道」現場勘查。交通處指出，冬山鄉是宜蘭縣第3大鄉鎮，國道5號路線行經冬山地區長約5公里路段，但並未設置交流道，往返台北方向須經由羅東及蘇澳交流道。

交通處表示，冬山鄉巿區中心距離羅東北上匝道約7.7公里，距離羅東南下匝道入口5.7公里，距離蘇澳交流道北上入口5.1公里，當地民眾進出國道相當不便。

交通處指出，縣府推動「國道5號增設冬山交流道可行性評估」，交通部高速公路局去年4月23日召開第2次審查會議審查通過，去年12月25日第4次修改後，高公局提送成果報告至交通部，總經費新台幣9億8456萬元，地方分擔3億1410萬元，至今仍待交通部核定中。

林茂盛呼籲中央加速核定此案，以配合「國道5號銜接蘇花改公路計畫」於民國120年前完工，改善冬山及蘇澳地區整體交通，縣府也將積極協助必要的行政程序，以符合縣民期盼。

國道 交通部 蘇澳

延伸閱讀

國5冬山交流道可行性評估報送交通部躺了9個月 地方喊「不可思議」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重 宜蘭火速馳援花蓮救災

宜蘭冬山紅文旦評鑑競賽由黃進益奪下特等獎 平均甜度12度

風急雨驟宜蘭未停班課 家長不捨孩子全身溼透

相關新聞

台東縣兩原民部落斷路、斷電、斷網3天 族人向伍麗華緊急求援

樺加沙颱風雖已離開但造成災害仍受影響。原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日...

南橫新武路段路基缺口 利稻及霧鹿部落對外中斷

台20線南橫公路向陽至初來路段近日降下超大豪雨，公路局巡查發現路段多處阻斷，其中189k+800新武路段有路基缺口，致利...

影／豪雨路坍...南橫台東海端3部落成孤島 居民冒險爬山頂打電話求救

受強烈颱風樺加沙影響，南橫公路海端鄉路段多處坍方阻斷交通，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島，374戶昨晚起電力與電信都不通，今...

國5冬山交流道可行性評估報送交通部躺了9個月 地方喊「不可思議」

宜蘭溪南地區重大交通建設「國5冬山交流道」興建經費近10億元，全案可行性評估報告去年經中央審查通過，報告書修改後也在去年...

影／基隆民宅鴿群築巢民怨「天降鳥糞」多年 吊車清除、架網

基隆信二路體育館與36巷民宅一帶鴿群危害，多年來四處築巢，到處堆積鴿糞，居民每天飽受「天降鴿糞」之苦，市府今天出動吊車展...

颱風過後路基流失30公尺 台東關山自行車道親山段封閉通行

強颱樺加沙帶來慘重災情，風雨過後，台東縣關山鎮公所人員巡視災情發現，電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。