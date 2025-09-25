國5增設冬山交流道 林茂盛籲中央加速核定

宜蘭縣政府推動國道5號增設冬山交流道，計畫已送交通部核定。代理縣長林茂盛今天籲請交通部加速核定，以改善冬山及蘇澳地區整體交通，縣府將全力配合。

宜蘭縣政府今天在冬山鄉191縣道及成興路口，辦理「國道5號增設冬山交流道」現場勘查。交通處指出，冬山鄉是宜蘭縣第3大鄉鎮，國道5號路線行經冬山地區長約5公里路段，但並未設置交流道，往返台北方向須經由羅東及蘇澳交流道。

交通處表示，冬山鄉巿區中心距離羅東北上匝道約7.7公里，距離羅東南下匝道入口5.7公里，距離蘇澳交流道北上入口5.1公里，當地民眾進出國道相當不便。

交通處指出，縣府推動「國道5號增設冬山交流道可行性評估」，交通部高速公路局去年4月23日召開第2次審查會議審查通過，去年12月25日第4次修改後，高公局提送成果報告至交通部，總經費新台幣9億8456萬元，地方分擔3億1410萬元，至今仍待交通部核定中。

林茂盛呼籲中央加速核定此案，以配合「國道5號銜接蘇花改公路計畫」於民國120年前完工，改善冬山及蘇澳地區整體交通，縣府也將積極協助必要的行政程序，以符合縣民期盼。