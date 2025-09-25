南橫新武路段路基缺口 利稻及霧鹿部落對外中斷

台20線南橫公路向陽至初來路段近日降下超大豪雨，公路局巡查發現路段多處阻斷，其中189k+800新武路段有路基缺口，致利稻及霧鹿部落對外中斷，幸已實施預警性封閉，無人傷亡。

受樺加沙颱風影響，台20線南橫公路向陽至初來路段經連日降雨，向陽累積雨量達1000毫米，為超大豪雨以上等級，交通部公路局南區養護工程分局關山工務段道路巡查發現，此路段多處阻斷，其中189k+800新武路段發生路基缺口災害，導致利稻及霧鹿部落對外交通受阻。所幸關山工務段22日已實施預警性封閉，未造成人、車傷亡。

關山工務段表示，目前南橫公路西端也有部分災點，預計27日下午5時可先搶通南橫西端，屆時可提供利稻及霧鹿部落車輛往西，高雄方向通行，關山工務段也已於台20線189k+800新武路段全力動員機具搶修。

但因災害位屬地形陡峭，施工環境惡劣，造成搶修困難，預計27日下午5時先搶設人行通道，並採人員接駁方式助部落人員脫困，後續預計9月30日下午5時搶通車行便道，供利稻及霧鹿部落民眾往台東方向車輛通行使用。

關山工務段提醒，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，因山區持續零星降雨，且土壤含水飽和不穩定，下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。