快訊

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

南橫新武路段路基缺口 利稻及霧鹿部落對外中斷

中央社／ 台東25日電
台20線南橫公路台東端多處坍方、路基淘空，公路局已派人員機具搶通。圖／關山工務段提供
台20線南橫公路台東端多處坍方、路基淘空，公路局已派人員機具搶通。圖／關山工務段提供

台20線南橫公路向陽至初來路段近日降下超大豪雨，公路局巡查發現路段多處阻斷，其中189k+800新武路段有路基缺口，致利稻及霧鹿部落對外中斷，幸已實施預警性封閉，無人傷亡。

樺加沙颱風影響，台20線南橫公路向陽至初來路段經連日降雨，向陽累積雨量達1000毫米，為超大豪雨以上等級，交通部公路局南區養護工程分局關山工務段道路巡查發現，此路段多處阻斷，其中189k+800新武路段發生路基缺口災害，導致利稻及霧鹿部落對外交通受阻。所幸關山工務段22日已實施預警性封閉，未造成人、車傷亡。

關山工務段表示，目前南橫公路西端也有部分災點，預計27日下午5時可先搶通南橫西端，屆時可提供利稻及霧鹿部落車輛往西，高雄方向通行，關山工務段也已於台20線189k+800新武路段全力動員機具搶修。

但因災害位屬地形陡峭，施工環境惡劣，造成搶修困難，預計27日下午5時先搶設人行通道，並採人員接駁方式助部落人員脫困，後續預計9月30日下午5時搶通車行便道，供利稻及霧鹿部落民眾往台東方向車輛通行使用。

關山工務段提醒，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，因山區持續零星降雨，且土壤含水飽和不穩定，下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

南橫 向陽 樺加沙颱風

延伸閱讀

影／豪雨路坍...南橫台東海端3部落成孤島 居民冒險爬山頂打電話求救

颱風過後路基流失30公尺 台東關山自行車道親山段封閉通行

逾550毫米超大豪雨 南橫公路多處坍方中斷...公路局拚明搶通

斷崖橫亙！郡大林道路基坍塌中斷 明年6月可望恢復通車

相關新聞

台東縣兩原民部落斷路、斷電、斷網3天 族人向伍麗華緊急求援

樺加沙颱風雖已離開但造成災害仍受影響。原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日...

南橫新武路段路基缺口 利稻及霧鹿部落對外中斷

台20線南橫公路向陽至初來路段近日降下超大豪雨，公路局巡查發現路段多處阻斷，其中189k+800新武路段有路基缺口，致利...

影／豪雨路坍...南橫台東海端3部落成孤島 居民冒險爬山頂打電話求救

受強烈颱風樺加沙影響，南橫公路海端鄉路段多處坍方阻斷交通，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島，374戶昨晚起電力與電信都不通，今...

國5冬山交流道可行性評估報送交通部躺了9個月 地方喊「不可思議」

宜蘭溪南地區重大交通建設「國5冬山交流道」興建經費近10億元，全案可行性評估報告去年經中央審查通過，報告書修改後也在去年...

影／基隆民宅鴿群築巢民怨「天降鳥糞」多年 吊車清除、架網

基隆信二路體育館與36巷民宅一帶鴿群危害，多年來四處築巢，到處堆積鴿糞，居民每天飽受「天降鴿糞」之苦，市府今天出動吊車展...

颱風過後路基流失30公尺 台東關山自行車道親山段封閉通行

強颱樺加沙帶來慘重災情，風雨過後，台東縣關山鎮公所人員巡視災情發現，電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。