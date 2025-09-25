聽新聞
台東縣兩原民部落斷路、斷電、斷網3天 族人向伍麗華緊急求援
樺加沙颱風雖已離開但造成災害仍受影響。原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日起就處於斷路、斷電、斷網的情況，但是外界既然完全不知道。
伍麗華辦公室指出，她們今天接獲族人反映後，原來是在部落的年輕人跑到山上的高點，利用微弱訊號，將訊息與畫面傳出ＰＯ網，被在外地的族人看到後，趕緊跟伍麗華辦公室求援。
伍麗華說，外界竟然完全不知道，9月23日時，海端鄉的霧鹿村、利稻村處於斷路、斷電、斷網情況，今天清晨24日部落出來錄影、拍照，才知道斷路相當嚴重，霧鹿村的族人聯繫他們，求助五大事項。
這五個事情包括，空勤總隊洗腎患者、恢復通訊、物資、道路搶修、與慢性病藥物。以上這些也都同步聯繫相關各單位。
伍麗華辦公室指出，有接到空勤總隊通知，有將部分需要洗腎患者接下山了，通訊部分，目前有提供透過衛星電話聯繫，道路部分，也有工程承包商在聯繫處理中。
