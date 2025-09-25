快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

聽新聞
0:00 / 0:00

台東縣兩原民部落斷路、斷電、斷網3天 族人向伍麗華緊急求援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日起就處於斷路、斷電、斷網的情況，但是外界既然完全不知道。圖／取自立委伍麗華臉書
原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日起就處於斷路、斷電、斷網的情況，但是外界既然完全不知道。圖／取自立委伍麗華臉書

樺加沙颱風雖已離開但造成災害仍受影響。原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日起就處於斷路、斷電、斷網的情況，但是外界既然完全不知道。

伍麗華辦公室指出，她們今天接獲族人反映後，原來是在部落的年輕人跑到山上的高點，利用微弱訊號，將訊息與畫面傳出ＰＯ網，被在外地的族人看到後，趕緊跟伍麗華辦公室求援。

伍麗華說，外界竟然完全不知道，9月23日時，海端鄉的霧鹿村、利稻村處於斷路、斷電、斷網情況，今天清晨24日部落出來錄影、拍照，才知道斷路相當嚴重，霧鹿村的族人聯繫他們，求助五大事項。

這五個事情包括，空勤總隊洗腎患者、恢復通訊、物資、道路搶修、與慢性病藥物。以上這些也都同步聯繫相關各單位。

伍麗華辦公室指出，有接到空勤總隊通知，有將部分需要洗腎患者接下山了，通訊部分，目前有提供透過衛星電話聯繫，道路部分，也有工程承包商在聯繫處理中。

原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日起就處於斷路、斷電、斷網的情況，但是外界既然完全不知道。圖／取自立委伍麗華臉書
原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日起就處於斷路、斷電、斷網的情況，但是外界既然完全不知道。圖／取自立委伍麗華臉書
原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日起就處於斷路、斷電、斷網的情況，但是外界既然完全不知道。圖／取自立委伍麗華臉書
原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日起就處於斷路、斷電、斷網的情況，但是外界既然完全不知道。圖／取自立委伍麗華臉書
原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日起就處於斷路、斷電、斷網的情況，但是外界既然完全不知道。圖／取自立委伍麗華臉書
原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日起就處於斷路、斷電、斷網的情況，但是外界既然完全不知道。圖／取自立委伍麗華臉書

伍麗華 族人 辦公室

延伸閱讀

盼解教師荒 學生團體、教團共同發聲：修偏遠條例、教甄穩定開缺

立委伍麗華深夜曝掛急診 白天強忍病痛跑行程「要用兩天好好休息」

竹東少年遭虐致死棄屍宜蘭 母悲痛：全身的傷都是在呼喚「媽救我」

民進黨女力范雲、黃捷、伍麗華竹縣竹北掃街 力挺罷免林思銘

相關新聞

台東縣兩原民部落斷路、斷電、斷網3天 族人向伍麗華緊急求援

樺加沙颱風雖已離開但造成災害仍受影響。原民立委伍麗華今在臉書發文「緊急求援」，台東縣海端鄉的霧鹿村與利稻村，從9月23日...

南橫新武路段路基缺口 利稻及霧鹿部落對外中斷

台20線南橫公路向陽至初來路段近日降下超大豪雨，公路局巡查發現路段多處阻斷，其中189k+800新武路段有路基缺口，致利...

影／豪雨路坍...南橫台東海端3部落成孤島 居民冒險爬山頂打電話求救

受強烈颱風樺加沙影響，南橫公路海端鄉路段多處坍方阻斷交通，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島，374戶昨晚起電力與電信都不通，今...

國5冬山交流道可行性評估報送交通部躺了9個月 地方喊「不可思議」

宜蘭溪南地區重大交通建設「國5冬山交流道」興建經費近10億元，全案可行性評估報告去年經中央審查通過，報告書修改後也在去年...

影／基隆民宅鴿群築巢民怨「天降鳥糞」多年 吊車清除、架網

基隆信二路體育館與36巷民宅一帶鴿群危害，多年來四處築巢，到處堆積鴿糞，居民每天飽受「天降鴿糞」之苦，市府今天出動吊車展...

颱風過後路基流失30公尺 台東關山自行車道親山段封閉通行

強颱樺加沙帶來慘重災情，風雨過後，台東縣關山鎮公所人員巡視災情發現，電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。