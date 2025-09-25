影／豪雨路坍...南橫台東海端3部落成孤島 居民冒險爬山頂打電話求救

受強烈颱風樺加沙影響，南橫公路海端鄉路段多處坍方阻斷交通，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島，374戶昨晚起電力與電信都不通，今早有居民冒險爬上240林班地的山頂打電話替洗腎病患求援，盼電信通訊車挺進霧鹿地區方便居民對外聯繫。海端鄉公所表示，山區電力與電信雙斷，3名病患須下山就醫，已通報消防局申請空勤直升機上山救援。

台東山區降下超大豪雨，南橫公路150K、155K、161K、163K、170K、179K、180K、181K、185K、188K（彩霞隧道）、190K等路段都有邊坡坍方及土石泥流，霧鹿與利稻兩村雙向道路阻斷。

道路中斷後，兩村374戶停電，市內電話、手機及網路都不通。今早霧鹿村有兩位洗腎病患亟需下山就醫，部落年輕人冒險爬上240林班地山頂收訊較佳處打電話向議員張全馨嵐求救。

議員張全馨嵐說，山上沒電、沒通訊，一名居民今天需要下山洗腎，另位長者平常在家自己洗腎，因電話不通，子女不確定藥水夠不夠用，心裡很著急，她已經轉告公所申請支援。

居民也反映，彩霞隧道上去近2公里處路基整個崩坍消失，另在霧鹿公車站附近整個地層下陷，山區受創嚴重。

海端鄉長胡金至表示，山上至少300人受困，利稻部落可前往消防隊借衛星電話，霧鹿部落則有駐守山區的黃姓包商出借無線電給居民使用，鄉公所已通知兩村各自開啟一貨櫃備糧，食物暫時沒問題，共3名洗腎病患需要就醫。

台電台東區處指出，海端鄉共374戶昨晚起停電至今，初判可能是道路坍方扯斷電桿及電線導致停電，因道路中斷機具不能上山，今早已出動無人機預判事故原因，道路搶通會立即修復電力。