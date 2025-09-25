國5冬山交流道可行性評估報送交通部躺了9個月 地方喊「不可思議」

宜蘭溪南地區重大交通建設「國5冬山交流道」興建經費近10億元，全案可行性評估報告去年經中央審查通過，報告書修改後也在去年底送交通部，卻擱在中央「躺了9個月」，縣府今辦理現勘，地方心急要求中央加速腳步，近日將由縣府帶隊北上拜會部長，力推冬山交流道於民國120完工。

冬山鄉是宜蘭縣第三大鄉鎮，但是國道5號在路線行經冬山地區長約5公里路段，並未在此設置交流道，往返台北方向須經由羅東或蘇澳交流道進出，冬山鄉市區中心距離羅東北上匝道約7.7公里，距離羅東南下匝道入口距離5.7公里，距離蘇澳交流道北上入口5.1公里，民眾進出國道相當不便。

地方爭取「國道5號增設冬山交流道可行性評估」於交通部高速公路局113年4月23日召開第2次審查會議審查通過，縣政府113年12月25日第4次修改後終獲高公局提送修正後成果報告到交通部。

鄉長林峻輔表示，冬山鄉是大溪南各鄉鎮的重心，除了人口數是全縣第三大，更包合產業六個休閒農業區及二個工業區，假日外縣市遊客來到冬山鄉，平日工業區上市公司等產業人潮匯集，交流道的完工不只改變冬山生活圈，還有鄰近五結鄉等鄉鎮的交通引流，希望不要再耽誤期程。

代理縣長林茂盛說，目前可行性評估已送交通部核定，總經費9億多元，其中地方分擔3億多元，縣政府會全力配合，並由縣款全額建設側車道拓寬及聯絡道，中央地方攜手合作。高公局副總工程司林生發也說，高公局今年初把縣府修改好的冬山交流道可行性評估報到交通部，交通部尚未報行政院。

議長張勝德大呼「不可思議」，他說，高公局轉陳交通部審查不需要9個月時間，此案不分黨派都希望加速完成，這麼重大的案子放了9個月，讓人無法理解，一再延宕是把地方期盼的心聲當成什麼？建議縣府安排地方人士一起拜會部長，爭取加速通過。