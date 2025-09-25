快訊

國5冬山交流道可行性評估報送交通部躺了9個月 地方喊「不可思議」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天辦理冬山交流道建設現地會勘，地方心急要求中央加速腳步，近日將由縣府帶隊北上拜會部長，力推冬山交流道於民國120完工。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天辦理冬山交流道建設現地會勘，地方心急要求中央加速腳步，近日將由縣府帶隊北上拜會部長，力推冬山交流道於民國120完工。記者戴永華／攝影

宜蘭溪南地區重大交通建設「國5冬山交流道」興建經費近10億元，全案可行性評估報告去年經中央審查通過，報告書修改後也在去年底送交通部，卻擱在中央「躺了9個月」，縣府今辦理現勘，地方心急要求中央加速腳步，近日將由縣府帶隊北上拜會部長，力推冬山交流道於民國120完工。

冬山鄉是宜蘭縣第三大鄉鎮，但是國道5號在路線行經冬山地區長約5公里路段，並未在此設置交流道，往返台北方向須經由羅東或蘇澳交流道進出，冬山鄉市區中心距離羅東北上匝道約7.7公里，距離羅東南下匝道入口距離5.7公里，距離蘇澳交流道北上入口5.1公里，民眾進出國道相當不便。

地方爭取「國道5號增設冬山交流道可行性評估」於交通部高速公路局113年4月23日召開第2次審查會議審查通過，縣政府113年12月25日第4次修改後終獲高公局提送修正後成果報告到交通部。

鄉長林峻輔表示，冬山鄉是大溪南各鄉鎮的重心，除了人口數是全縣第三大，更包合產業六個休閒農業區及二個工業區，假日外縣市遊客來到冬山鄉，平日工業區上市公司等產業人潮匯集，交流道的完工不只改變冬山生活圈，還有鄰近五結鄉等鄉鎮的交通引流，希望不要再耽誤期程。

代理縣長林茂盛說，目前可行性評估已送交通部核定，總經費9億多元，其中地方分擔3億多元，縣政府會全力配合，並由縣款全額建設側車道拓寬及聯絡道，中央地方攜手合作。高公局副總工程司林生發也說，高公局今年初把縣府修改好的冬山交流道可行性評估報到交通部，交通部尚未報行政院。

議長張勝德大呼「不可思議」，他說，高公局轉陳交通部審查不需要9個月時間，此案不分黨派都希望加速完成，這麼重大的案子放了9個月，讓人無法理解，一再延宕是把地方期盼的心聲當成什麼？建議縣府安排地方人士一起拜會部長，爭取加速通過。

包括冬山鄉縣議員謝燦輝及鄉代會主席黃強呈等人都建議由縣府帶隊拜會部長，預計時間安排在10月10日雙十節過後，爭取可行性評估通過後才能進入綜合規劃階段，並且編列經費預算，以利民國120年完成。

國5冬山交流道可行性評估報送到交通部9個月了，都還沒有動靜,議長張勝德表示「不可思議」。
國5冬山交流道可行性評估報送到交通部9個月了，都還沒有動靜，議長張勝德表示「不可思議」。
