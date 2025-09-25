快訊

影／基隆民宅鴿群築巢民怨「天降鳥糞」多年 吊車清除、架網

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府今天出動吊車展開「防鳥工程」，先清除空的鳥巢、鴿糞、設防堵網等。記者游明煌／攝影
基隆信二路體育館與36巷民宅一帶鴿群危害，多年來四處築巢，到處堆積鴿糞，居民每天飽受「天降鴿糞」之苦，市府今天出動吊車展開「防鳥工程」。民代盼加設驅鳥器。動保所表示，先清除空的鳥巢、鴿糞、設防堵網等，是否設驅鳥器會再研議。

動保所今天上午出動吊車到信二路36巷民宅，在鐵窗、遮雨棚及陽台等，逐樓先清除空的鳥巢，接著用強力水柱噴除堆積如山的鴿糞，並在易站立處設防堵網，讓鴿子無法聚集棲息。

多位居民說，不時天降鳥糞實在受不了，還有人生出皮膚病，盼早日移除鳥巢及清除鴿糞。

議員陳宜表示，鴿子問題貫擾居民多年，屋簷、牆面、鐵窗、梁柱、地面等到處是鴿糞，又髒又臭，不僅影響生活品質，也造成健康風險，情況相當嚴重，近日二度會勘後展開防鳥工程，移除鳥巢、清除鴿糞、架設阻攔網，未來建議設驅鳥器。

議員韓世昱說，鴿子在體育館和民宅間亂竄，民宅陽台到處是鴿糞，居民實在受不了求助，今天動保所先清除民宅的鳥巢，體育館也要一併清除，並定期清洗改善，未來建議動保所採取高科技防堵。

信義區義和里長蔡麗月說，最早鴿子是整群棲息在體育館，後來跑到信二路36巷整條巷子各社區四處築巢，造成整條巷子民宅都被鴿子盤據，鴿糞危害嚴重，還有每天清晨4點多就把居民吵醒，有人長期有皮膚病，還有人失眠，鴿子已成居民「公敵」，有人用魚網防堵也沒用。

基隆動保所長陳柏廷指出，已請鳥類專家到場協助，今天由吊車先移除民宅空的鳥巢、嚴重堆積鴿糞，並且在鴿子易聚集站立的位置架網，讓鴿子無法棲息，逐漸來減少鴿群聚集、繁殖的數量，控制鴿子的數量，逐步驅離。未來是否使用驅鳥器，會再詳細評估。

