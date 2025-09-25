快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風過後路基流失30公尺 台東關山自行車道親山段封閉通行

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
颱風過後，關山鎮長彭成豐（左一）視察災情，道路崩塌情況嚴重。圖／關山鎮公所提供
颱風過後，關山鎮長彭成豐（左一）視察災情，道路崩塌情況嚴重。圖／關山鎮公所提供

強颱樺加沙帶來慘重災情，風雨過後，台東縣關山鎮公所人員巡視災情發現，電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌，路基流失導致人車無法通行，鎮公所今起封閉道路，預計最快年底發包搶修。

關山環鎮自行車道沿關山鎮外圍一圈，全長約12公里，分為「親水段」及「親山段」兩部分，清水段由關山親水公園出發，沿著關山大排及崁頂溪前行，沿途可見雄偉的中央山脈及花東縱谷稻田美景；親山段車道的制高點則有座「縱關日月亭」，可遠眺關山鎮全景。

關山鎮長彭成豐表示，樺加沙颱風造成自行車道親山段電光東26縣道部份路段大規模崩塌，路基坍陷約30公尺、總長度約60公尺，後續約5公里路程無法行走，天氣放晴後，公所人員這兩天會完成崩塌路段勘查作業，隨即提出復建工程搶修計畫。

彭成豐說，道路崩塌處以上路段沒有住家，不會影響居民日常通行，上方有不少農地，農民須繞道鄰近產業道路上山務農，因道路陡峭難行，不建議遊客行走。此外，目前全鎮已無淹水情況，道路也可通行。

台東縣關山鎮電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌，暫停通行。圖／關山鎮公所提供
台東縣關山鎮電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌，暫停通行。圖／關山鎮公所提供
台東縣關山鎮電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌，暫停通行。圖／關山鎮公所提供
台東縣關山鎮電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌，暫停通行。圖／關山鎮公所提供
台東縣關山鎮電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌，路基流失30公尺。圖／關山鎮公所提供
台東縣關山鎮電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌，路基流失30公尺。圖／關山鎮公所提供

車道 崩塌 樺加沙颱風

延伸閱讀

樺加沙颱風重創花蓮！吳克群落淚捐100萬 張信哲暖心祈願

樺加沙颱風豪雨成災 災阻路段增至5處

颱風遠離啟動軍機疏運 馬祖仍有零星旅客滯留

颱風樺加沙致旅客滯留金門 加班機助疏運

相關新聞

颱風過後路基流失30公尺 台東關山自行車道親山段封閉通行

強颱樺加沙帶來慘重災情，風雨過後，台東縣關山鎮公所人員巡視災情發現，電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌...

基隆中和國小天橋雨天太滑？3學童及家長摔倒 民代促加止滑條

基隆市中和國小剛改善完通學步道並將天橋重新上漆，但日前下雨天中午放學時，有1名家長、2名學童下樓梯時摔倒，民代指下雨時膠...

基隆壯觀里將添停車場 最快11月完工

基隆市府花近億元在壯觀里購置土地，計畫興建多功能大樓，因目前尚未規畫，現為閒置機關用地，因當地大型社區、別墅林立，停車位...

蘭陽媽祖文化節9/26登場 19處可鑽轎腳、拿Q版媽祖平安符

2025蘭陽媽祖文化節將於後天在南方澳進安宮起駕，展開為期3日海陸遶境祈福，民眾引領期盼的「平安符」今天在縣府公開亮相，...

基隆壯觀里市有地闢停車場 50車位年底開放解一位難求困境

基隆市府花近億元在壯觀里購置土地，計畫興建多功能大樓，因目前尚未規畫，現為閒置機關用地，因當地大型社區、別墅林立，停車位...

南迴藝術季唯二作品「成為山的形狀」曝光 可棲息、閱讀的地景

2025年南迴藝術季日前開幕，唯二的2件座作品「Hamaleng」與「成為山的形狀」也相繼曝光啟用，其中成為山的形狀強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。