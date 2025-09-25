颱風過後路基流失30公尺 台東關山自行車道親山段封閉通行

強颱樺加沙帶來慘重災情，風雨過後，台東縣關山鎮公所人員巡視災情發現，電光東26縣道、自行車道親山段部分路面出現大規模崩塌，路基流失導致人車無法通行，鎮公所今起封閉道路，預計最快年底發包搶修。

關山環鎮自行車道沿關山鎮外圍一圈，全長約12公里，分為「親水段」及「親山段」兩部分，清水段由關山親水公園出發，沿著關山大排及崁頂溪前行，沿途可見雄偉的中央山脈及花東縱谷稻田美景；親山段車道的制高點則有座「縱關日月亭」，可遠眺關山鎮全景。

關山鎮長彭成豐表示，樺加沙颱風造成自行車道親山段電光東26縣道部份路段大規模崩塌，路基坍陷約30公尺、總長度約60公尺，後續約5公里路程無法行走，天氣放晴後，公所人員這兩天會完成崩塌路段勘查作業，隨即提出復建工程搶修計畫。

彭成豐說，道路崩塌處以上路段沒有住家，不會影響居民日常通行，上方有不少農地，農民須繞道鄰近產業道路上山務農，因道路陡峭難行，不建議遊客行走。此外，目前全鎮已無淹水情況，道路也可通行。