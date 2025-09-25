快訊

基隆中和國小天橋雨天太滑？3學童及家長摔倒 民代促加止滑條

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中和國小日前下雨天中午放學時，有1名家長、2名學童下樓梯時摔倒，民代盼增止滑條。記者游明煌／攝影
中和國小日前下雨天中午放學時，有1名家長、2名學童下樓梯時摔倒，民代盼增止滑條。記者游明煌／攝影

基隆中和國小剛改善完通學步道並將天橋重新上漆，但日前下雨天中午放學時，有1名家長、2名學童下樓梯時摔倒，民代指下雨時膠底鞋摩擦力不足，容易滑倒，家長擔心安全，建議加設止滑條、雨遮。市府表示，已評估改善方式。

基隆潮濕多雨，日前颱風外環環流影響也下了多天雨，家長反映學童上下學經常受影響，10月東北季風後更是多雨天，但社區和學校間學生每天上下學的人行天橋、通學步道都沒有雨遮，家長接送學生時常得淋雨，十分困擾且不便。

還有家長說，日前中午下雨，有1名家長、2名學童，3人不同時間在走下天橋階梯時接連摔倒，階梯有積水，可能太滑摔倒，幸好沒有受傷。另有家長表示，階梯都漆同樣綠色，往下走時警示不足，小朋友不注意時易踩空。

施偉政說，中和國小人行天橋是學童及居民的重要通行路線，但基隆常下雨，居民與家長期盼在天橋上方及通學步道增設雨遮設施。

施偉政表示，市府已改善通學步道相當好，但天橋日前卻發生1名家長和2名學童3人下階梯摔倒事故，經他現場了解，發現是天橋全部重新上漆如果遇到下大雨很滑，穿的是膠底鞋時摩擦力不足，很容易滑摔倒，建議再加止滑條，

教育處長徐嬿立表示，已和工務處跨局處處理評估，在天橋上另增雨遮，因不是一體成型，要再審慎考量結構安全及抗風安全性問題，如是在橋下前方通學步道設臨時性雨遮，問題比較容易克服，正在評估適當位置；另天橋階梯是否加設止滑條已由工務處評估，會一併考量增加警示功能。

中和國小則表示，重漆後上下天橋行走時都有摩擦力，但日前下大雨易積水，已宣導學生上下天橋時不管晴雨都要慢行，不要奔跑，減少摔倒的情況發生。

中和國小日前下雨天中午放學時，有1名家長、2名學童下樓梯時摔倒，民代盼增止滑條。記者游明煌／攝影
中和國小日前下雨天中午放學時，有1名家長、2名學童下樓梯時摔倒，民代盼增止滑條。記者游明煌／攝影
中和國小日前下雨天中午放學時，有1名家長、2名學童下樓梯時摔倒，民代盼增止滑條。記者游明煌／攝影
中和國小日前下雨天中午放學時，有1名家長、2名學童下樓梯時摔倒，民代盼增止滑條。記者游明煌／攝影

基隆 中和

