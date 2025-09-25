聽新聞
0:00 / 0:00

台東大豪雨 台鐵列車撞到落石出軌

聯合報／ 記者尤聰光甘芝萁／連線報導

台鐵423次新自強號列車昨下午行駛於台東山里至鹿野間疑遭落石撞擊，列車2軸出軌，車上旅客均平安無礙。圖／民眾提供
台鐵423次新自強號列車昨下午行駛於台東山里至鹿野間疑遭落石撞擊，列車2軸出軌，車上旅客均平安無礙。圖／民眾提供
樺加沙颱風雖已遠離，挾帶的大豪雨造成台東地區鐵公路災情，台鐵423次新自強號因撞上邊坡滑落軌道的落石導致二軸出軌，車上400名旅客無人傷亡，但鹿野到山里間路線中斷，關山至台東區間改以公路車輛接駁，預計今天起東幹線恢復行駛；台20線南橫公路台東端11處坍方、台9線龍過脈路段被土石流淹沒，公路局最快今天下午搶通。

氣象署統計，台東利嘉林道3天累積雨量高達1062毫米，台鐵山里至鹿野段出現落石，台東知本開往樹林的423次新自強號列車，昨下午1時33分行駛山里至鹿野間撞上大石塊，「砰的一聲，很大聲！」旅客說，感覺車廂跳動一下，然後緊急剎車，後來知道撞到石頭，大家都嚇了一跳。

台鐵表示，該塊大石塊疑因大雨，從高處滑落衝破擋土牆落入軌道，列車閃避不及撞上，車頭受損，另有兩車軸出軌，車上旅客無人受傷，由台鐵派車接駁，目前鹿野至山里間路線中斷，關山至台東區間改以公路車輛接駁，出軌原因調查中。

公路部分，台20線南橫公路向陽至初來預警性封閉，公路局人員巡查發現全路段共11處坍方，雙向交通阻斷。另外，台9線鹿鳴大橋、龍過脈路段，因邊坡大量土石泥流傾洩而下，淹沒路面，更一路沖刷至鹿野鄉鹿嗚大橋，造成交通中斷。

有居民行經初鹿往鹿野方向時，驚見土石流沖刷淹沒整條馬路，濺起水霧瀰漫，洪水橫向截斷整條馬路，直呼「超危險」，公路局預計今天下午搶通。

台東縣府昨晚宣布海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落今天停班停課，另海端鄉廣原國小則停止上課、照常上班。南橫公路路基鬆動，加上持續有落石，高雄市府宣布桃源區拉芙蘭里、桃梅山里及復興里明天停班停課。

延伸閱讀

樺加沙颱風豪雨成災 災阻路段增至5處

台鐵新自強號撞落石出軌 運安會啟動調查

台鐵新自強號遭落石撞擊出軌 旅客憶事發經過：砰的很大一聲

台鐵台東鹿野到山里間路線中斷 關山到台東區間改公路車接駁

相關新聞

新北樹林區工廠大火 燒死鄰居1家3口

新北市樹林區一間電池工廠昨天凌晨發生大火，波及隔壁兩間塑膠工廠，消防人員撲滅火勢後，在其中一間塑膠工廠發現負責人吳姓男子...

台東大豪雨 台鐵列車撞到落石出軌

樺加沙颱風雖已遠離，挾帶的大豪雨造成台東地區鐵公路災情，台鐵423次新自強號因撞上邊坡滑落軌道的落石導致二軸出軌，車上4...

頭份幼園驚見天降菜刀 校方將設防護網

苗栗縣頭份國小附幼前天下午發生菜刀從天而降、掉落幼兒園內的意外，警方調查菜刀是從緊鄰幼兒園的公寓大樓6樓掉落到校園，並找...

持假手榴彈闖銀樓！男搶走2條市價25萬金項鍊 半小時火速被逮

戴姓男子今晚涉嫌手持1顆假的手榴彈，進入基隆市1家銀樓後，大喊搶劫，威嚇店員「把東西拿出來」，接著硬衝進櫃台內，搶走兩條...

台南東區中華陸橋頻傳死亡車禍 家屬：必須改善道路設計

49歲林姓女清潔工昨天清晨騎車上班，在東區中華南路接中華陸橋上橋處與大貨車擦撞，頭部遭輾過重創不治；2年前楊姓婦人同樣在...

闖民宅還謊稱是租客！慣竊移送獲請回 新北檢補強證據再拘提到案

新北市三重區日前發生一起蔡姓男子闖入出租民宅，搜刮女租客筆電、現金，還恣意偷其男友衣褲，猶如台版「寄生上流」離奇案件，蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。