基隆壯觀里將添停車場 最快11月完工

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆壯觀里市有地將闢設停車場，可規畫50格汽車位，預計年底開放。記者游明煌／攝影
基隆市府花近億元在壯觀里購置土地，計畫興建多功能大樓，因目前尚未規畫，現為閒置機關用地，因當地大型社區、別墅林立，停車位一位難求，民代爭取闢設停車場。市府表示，將先整地規畫為收費停車場，最快11月完工，年底開放使用。

前市長林右昌時期市府花9800萬元在壯觀里購置大片土地規畫興建多功能大樓，但目前全案尚未執行閒置，地方希望先整地闢建收費停車場活化利用。

安樂區壯觀里大型社區林立，人口密集，停車需求大，相關單位昨會勘，市府交通處停車管理科技正陳宗易說，已完成基本設計，本月進入細部設計，如審查順利通過近期就可開工。

壯觀里長陳威竹表示，希望規畫汽機車都可以停，因基地位各社區的中心點，行人通道非常重要，建議停車場周邊要規畫好動線及無障礙設施。居民說，很多住戶都必須停在社區外，但難有車位，違停又怕被開單，十分困擾。

議員鄭愷玲表示，壯觀里市有地以前計畫興建多功能大樓，但目前還未開始規畫，市府先規畫為停車場，地方樂見，希望11月底前可以完工。議員秦鉦、俞叄發表示，先規畫停車場非常好，可解決附近停車位一位難求困境，壯觀社區人口數急速增加，停車空間擴大是住戶迫切的期待，希望盡早開放使用。

停車場 車位 住戶 基隆 林右昌 違停

