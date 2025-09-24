快訊

影／基隆教師節前發敬師金300變600元翻倍 3850人受惠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。今年市府於教師節前發放「敬師金」禮券，每人600元，較去年加倍，共3850人受惠。

基隆市今年由仁愛國小江家慶老師、安樂高中黃乃文老師獲「師鐸獎」，兩位老師皆以「陪伴式教育」成功引導學生重拾學習動機，深具典範意義；全國SUPER教師獎得主則為八斗高中教師盧佳怡。

成功國小退休校長楊熾瀧長期透過臉書分享地方文史、校園觀察，並持續受聘擔任教育顧問，獲頒「教育奉獻獎」。此外，碇內國小黃正昆校長、中興國小鄭兆斌校長及和平國小張梅寶老師，則榮獲「40年資深優良教師」殊榮。

謝國樑表示，教師是教育的中堅力量，工作既辛勞又責任重大，市府將持續為教師打造更友善的教育工作環境。為感謝教師的辛勞，今年市府於教師節前發放「敬師金」禮券，每人600元，較去年加倍，共計3850人受惠，包含市屬高中、公私立國中小、幼兒園教師、外籍英語教師、教官、專業運動教練、教保員及助理教保員等。

對資深教師，今年有3位服務滿40年可領取1萬元、54位服務滿30年可領取8千元、61位服務滿20年可領取6千元、54位服務滿10年可領取4千元，表達對教育長青樹的誠摯敬意。

謝國樑表示，市府將持續以專業治理與創新政策，與教育夥伴攜手打造教育友善、人才永續的城市，讓基隆成為培育新世代、引領未來的希望基地。

基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。圖／基隆市政府提供
全國SUPER教師獎得主八斗高中教師盧佳怡（右）。圖／基隆市政府提供
基隆市仁愛國小江家慶老師（右）獲師鐸獎。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。圖／基隆市政府提供
教師節 基隆 成功

