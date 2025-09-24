聽新聞
0:00 / 0:00
蘭陽媽祖文化節9/26登場 19處可鑽轎腳、拿Q版媽祖平安符
2025蘭陽媽祖文化節將於後天在南方澳進安宮起駕，展開為期3日海陸遶境祈福，民眾引領期盼的「平安符」今天在縣府公開亮相，並進行過爐祈福儀式，縣府也宣布遶境期間共19處鑽轎腳與平安符發放地點。
今年來自全台近80尊神尊今天在宜蘭縣政府大廳齊聚會香，由主祀宮廟南方澳進安宮依循古禮，以「報馬仔宣駕－媽祖護府」揭開序幕，隨著報馬仔引領，遶境隊伍進入縣府大廳，象徵恭請媽祖護持縣府。
代理縣長林茂盛親自扛起神轎進場，以謙恭的禮數迎請媽祖，帶領各鄉鎮市首長及一級主管向駐駕在縣政府的媽祖等眾神尊上香，同心祈求風調雨順、四時無災。
備受關注的平安符也在現場公開亮相，設計以大紅祥瑞色為底，正面印有笑容可掬、喜眉笑眼的Q版寶石珊瑚媽祖，最具特色的是頭戴珊瑚枝的鳳冠、身披桃紅神衣、雙手恭捧奏版，寓意代天宣化、聆聽民意，並有「海陸巡安 庇佑蘭陽」、「媽祖保佑」字樣。
縣府今天公布19處鑽轎腳和平安符發放地點，9月26日下午1時50分頭城慶元宮，下午5時10分礁溪德陽宮，晚間7時礁溪玉鼎慈天宮。
9月27日上午7時30分礁溪澤蘭宮，上午9時宜蘭昭應宮，上午10時宜蘭五穀廟，上午10時30分宜蘭東嶽廟，中午12時宜蘭縣政府和縣議會，下午2時學進國小，下午3時宜蘭監理站、永和寺、四結金土地公廟，下午4時30分羅東城隍廟，下午5時30分羅東慶安宮。
9月28日上午6時30分羅東聖安宮，中午12時30分冬山定安宮，下午2時安永心食館，下午4時蘇澳全聯，晚間6時南方澳內埤路1號，晚間7時南方澳南寧路1號，晚間8時南方澳進安宮。
另外，9月26日起，凡到各鄉鎮市戶政事務所辦理新生兒出生登記者，可獲贈1個媽祖平安符，數量有限，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言