快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆壯觀里市有地闢停車場 50車位年底開放解一位難求困境

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆壯觀里市有地將闢設停車場，可畫50個汽車位，年底開放，解一位難求困境。記者游明煌／攝影
基隆壯觀里市有地將闢設停車場，可畫50個汽車位，年底開放，解一位難求困境。記者游明煌／攝影

基隆市府花近億元在壯觀里購置土地，計畫興建多功能大樓，因目前尚未規畫，現為閒置機關用地，因當地大型社區、別墅林立，停車位一位難求，民代爭取闢設停車場。市府表示，將先整地規畫為收費停車場，最快11月完工，年底開放使用。

基隆市政府在前市長林右昌時期，曾花9800萬元壯觀里購置土地，計畫規興建多功能大樓，但目前全案尚規畫，現狀還是閒置草地，地方希望先整地闢建收費停車場使用活化利用。

安樂區壯觀里大型社區林立，人口密集，停車需求很大，目前交通處規畫先作為收費停車場，昨天相關單位會勘，市府交通處停車管理科技正陳宗易說，目前已完成基本設計，因地形有涉水保的問題，本月進入細部設計，如果審查順利通過近期就可開工。

壯觀里長陳威竹表示，希望未來規畫汽機車都可以停，因為基地位置剛好是所有社區的中心點，行人通行通道非常重要，配合停車場出入口及社區居民人行步道動線，建議停車場周邊要規畫好動線及無障礙設施。

議員鄭凱玲說，壯觀里市有土以前計畫建多功能大樓，但全案還未開始，可先規畫為停車場利用，希望11月底前可以完工。

議員秦鉦表示，先規畫停車場非常好，可解決附近停車位一位難求的困境。議員俞叄發認為，壯觀社區人口數急速增加，停車空間擴大是住戶迫切的期待，希望盡早開放使用。

基隆壯觀里市有地將闢設停車場，可畫50個汽車位，年底開放，解一位難求困境。記者游明煌／攝影
基隆壯觀里市有地將闢設停車場，可畫50個汽車位，年底開放，解一位難求困境。記者游明煌／攝影
基隆壯觀里市有地將闢設停車場，可畫50個汽車位，年底開放，解一位難求困境。記者游明煌／攝影
基隆壯觀里市有地將闢設停車場，可畫50個汽車位，年底開放，解一位難求困境。記者游明煌／攝影
基隆壯觀里市有地將闢設停車場，可畫50個汽車位，年底開放，解一位難求困境。記者游明煌／攝影
基隆壯觀里市有地將闢設停車場，可畫50個汽車位，年底開放，解一位難求困境。記者游明煌／攝影

停車場 議員 基隆

延伸閱讀

影／「基隆萌樂祭」國樂演奏動漫經典 跨界打造青少年藝文風

屏東大埔社區傳承客家文化 閹雞比賽慶伯公生

基隆改建東5碼頭釀中正路淹水民代批太扯 港務公司：加大排水容量

國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝 虎科大讓農廢華麗轉身

相關新聞

逾550毫米超大豪雨 南橫公路多處坍方中斷...公路局拚明搶通

因受樺加沙颱風影響，台東縣海端鄉過去24小時已降下超過550毫米超大豪雨雨量，台20線南橫公路向陽至初來預警性封閉路段，...

基隆壯觀里市有地闢停車場 50車位年底開放解一位難求困境

基隆市府花近億元在壯觀里購置土地，計畫興建多功能大樓，因目前尚未規畫，現為閒置機關用地，因當地大型社區、別墅林立，停車位...

南迴藝術季唯二作品「成為山的形狀」曝光 可棲息、閱讀的地景

2025年南迴藝術季日前開幕，唯二的2件座作品「Hamaleng」與「成為山的形狀」也相繼曝光啟用，其中成為山的形狀強調...

影／「基隆萌樂祭」國樂演奏動漫經典 跨界打造青少年藝文風

傳統國樂演奏和時下青少年熱衷的動漫看似不太相干，但是基隆市府辦理一場「基隆萌樂祭」音樂會，巧妙地跨界結合，表演學生打扮成...

基隆希望之丘 邊坡沒護欄將改善

基隆市有學童家長反映，壽山路「希望之丘」兒童遊戲場入口處附近邊坡長達50多公尺沒設置護欄，十分危險，民代指出，孩童稍一不...

宜蘭冬山紅文旦評鑑競賽由黃進益奪下特等獎 平均甜度12度

宜蘭冬山鄉盛產文旦，鄉農會今天舉辦「宜蘭縣紅文旦評鑑競賽暨文旦上市發表會」，在報名參加評鑑比賽農友中，最後由黃進益榮獲特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。