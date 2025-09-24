基隆壯觀里市有地闢停車場 50車位年底開放解一位難求困境

基隆市府花近億元在壯觀里購置土地，計畫興建多功能大樓，因目前尚未規畫，現為閒置機關用地，因當地大型社區、別墅林立，停車位一位難求，民代爭取闢設停車場。市府表示，將先整地規畫為收費停車場，最快11月完工，年底開放使用。

基隆市政府在前市長林右昌時期，曾花9800萬元壯觀里購置土地，計畫規興建多功能大樓，但目前全案尚規畫，現狀還是閒置草地，地方希望先整地闢建收費停車場使用活化利用。

安樂區壯觀里大型社區林立，人口密集，停車需求很大，目前交通處規畫先作為收費停車場，昨天相關單位會勘，市府交通處停車管理科技正陳宗易說，目前已完成基本設計，因地形有涉水保的問題，本月進入細部設計，如果審查順利通過近期就可開工。

壯觀里長陳威竹表示，希望未來規畫汽機車都可以停，因為基地位置剛好是所有社區的中心點，行人通行通道非常重要，配合停車場出入口及社區居民人行步道動線，建議停車場周邊要規畫好動線及無障礙設施。

議員鄭凱玲說，壯觀里市有土以前計畫建多功能大樓，但全案還未開始，可先規畫為停車場利用，希望11月底前可以完工。