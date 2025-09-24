南迴藝術季唯二作品「成為山的形狀」曝光 可棲息、閱讀的地景

2025年南迴藝術季日前開幕，唯二的2件座作品「Hamaleng」與「成為山的形狀」也相繼曝光啟用，其中成為山的形狀強調用身體感官貼近地景、用時間沉澱藝術的語言，鼓勵旅人走進村落、對話作品、感受日常。

文化處長李吉崇指出，成為山的形狀坐落金峰鄉正興部落邊界，是開放式的空間裝置，以一個人與山脈結合的形狀為靈感，作品順應地勢、保留風與光的穿梭，使建築與自然彼此交融，是旅人與部落居民共享的場所，更是一座可棲息、也可閱讀的生活地景。

「成為山的形狀」，由魯凱族藝術家安君實創作，他表示，創作前她對於正興部落的Sinapayan青年工作站很感興趣，因為他是在平地長大的原住民，但學習部落文化時，並未聽聞工作站的地方，所以創作能延續工作站功能的裝置品。

安君實與部落青年攜手打造地景藝術，以鐵件、竹子等媒材，延續部落工作站的精神，創造出一座人與山結合為意象的空間，放在部落下方；他說，該處以前種植紅藜的地方，正好是部落正一處邊界，可以看到山和海，相呼應。