南迴藝術季唯二作品「成為山的形狀」曝光 可棲息、閱讀的地景

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「成為山的形狀」以鐵件、竹子等媒材，延續部落工作站的精神，創造出一座人與山結合為意象的空間。記者尤聰光／攝影
「成為山的形狀」以鐵件、竹子等媒材，延續部落工作站的精神，創造出一座人與山結合為意象的空間。記者尤聰光／攝影

2025年南迴藝術季日前開幕，唯二的2件座作品「Hamaleng」與「成為山的形狀」也相繼曝光啟用，其中成為山的形狀強調用身體感官貼近地景、用時間沉澱藝術的語言，鼓勵旅人走進村落、對話作品、感受日常。

文化處長李吉崇指出，成為山的形狀坐落金峰鄉正興部落邊界，是開放式的空間裝置，以一個人與山脈結合的形狀為靈感，作品順應地勢、保留風與光的穿梭，使建築與自然彼此交融，是旅人與部落居民共享的場所，更是一座可棲息、也可閱讀的生活地景。

「成為山的形狀」，由魯凱族藝術家安君實創作，他表示，創作前她對於正興部落的Sinapayan青年工作站很感興趣，因為他是在平地長大的原住民，但學習部落文化時，並未聽聞工作站的地方，所以創作能延續工作站功能的裝置品。

安君實與部落青年攜手打造地景藝術，以鐵件、竹子等媒材，延續部落工作站的精神，創造出一座人與山結合為意象的空間，放在部落下方；他說，該處以前種植紅藜的地方，正好是部落正一處邊界，可以看到山和海，相呼應。

縣府辦理「南方以南」南迴藝術季活動，今年邁入第5屆，歷屆不少國內外藝術家所創作的裝置藝術作品都成為焦點，吸引大批遊客前來南迴4鄉觀光旅遊，成功打響活動品牌。今年雖然只有2件新裝置藝術作品，但縣府從新思考藝術季呈現模式後，決定把最好最美留給民眾。

2025年南迴藝術季裝置藝術作品「成為山的形狀」強調用身體感官貼近地景、用時間沉澱藝術的語言，鼓勵旅人走進村落、對話作品、感受日常。記者尤聰光／攝影
2025年南迴藝術季裝置藝術作品「成為山的形狀」強調用身體感官貼近地景、用時間沉澱藝術的語言，鼓勵旅人走進村落、對話作品、感受日常。記者尤聰光／攝影
裝置藝術作品所在地，以前是種植紅藜的地方，正好是部落正一處邊界，可以看到山和海，相呼應。記者尤聰光／攝影
裝置藝術作品所在地，以前是種植紅藜的地方，正好是部落正一處邊界，可以看到山和海，相呼應。記者尤聰光／攝影

藝術作品 裝置藝術

