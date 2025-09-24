影／「基隆萌樂祭」國樂演奏動漫經典 跨界打造青少年藝文風

傳統國樂演奏和時下青少年熱衷的動漫看似不太相干，但是基隆市府辦理一場「基隆萌樂祭」音樂會，巧妙地跨界結合，表演學生打扮成各種動漫主角造型，演奏出傳統國樂之美及動漫經典旋律，讓現場學生如痴如醉。

延續去年廣受好評的熱潮，「基隆萌樂祭」動漫音樂會昨晚登場，由基隆市國樂團與基隆交響管樂團跨界合作，透過傳統國樂融合現代管樂，演繹多首動漫經典旋律，帶給基隆市國中小學生一場兼具趣味與教育的視聽饗宴，議長童子瑋也到場。

副市長邱佩琳說，這場結合動漫旋律與國樂之美的演出，不僅學生喜愛，更展現藝術教育跨界創新的新可能。國樂與管樂的跨界結合象徵東西文化交流，透過學生最熟悉、最喜愛的動漫歌曲，吸引學子投入，對推廣國樂大有助益，市府未來將持續舉辦類似活動，讓更多孩子感受音樂之美，拓展藝文視野。

文化觀光局長江亭玫表示，萌樂祭不僅是一場音樂會，更是藝術教育創新的實踐。活動以跨界表演搭配互動學習單與觀演禮儀引導，讓學生在熟悉旋律中認識傳統音樂之美，培養文化認同與創造力，讓音樂教育更具深度與趣味。