基隆希望之丘 邊坡沒護欄將改善

基隆市有學童家長反映，壽山路「希望之丘」兒童遊戲場入口處附近邊坡長達50多公尺沒設置護欄，十分危險，民代指出，孩童稍一不慎踩空恐摔落5公尺邊坡，有安全疑慮。市府允諾將優先增設護欄改善。

有家長反映，她日前帶孩子到「希望之丘」兒童遊戲場玩，小朋友一進遊戲場很雀躍，當下有零食掉落，小朋友跑去撿，結果重心不穩險些摔落一旁斜坡，幸好大人緊急抓住才沒有掉下去。

該名家長表示，斜坡路段很長，中間有種一些樹木，但是不夠密，小朋友容易摔落，下方約4、5公尺深，且緊臨馬路，對孩童而言很危險，希望能有護欄阻隔。

議員韓世昱說，服務處陸續接獲多名家長反映，兒童遊戲場旁邊坡無護欄，容易導致行人與兒童滑落，日前會同市府都發處公園管理科、里長等會勘，感謝公園科同意編列經費施做欄杆，也提醒路過民眾行走時盡量不要靠近邊坡。

信義區仁壽里長張富凱表示，若增設護欄可降低踩空摔落風險，對一般民眾還是孩童都能多一層保障，盼早日增設護欄。

市府都發處公園管理科指出，民代反映有安全疑慮，因為斜坡很長約有50多公尺，樹木不夠密，市府會入案處理，優先設備護欄，將參考原有遊戲場的欄杆整體考量設置，欄杆會兼顧高度和密度。