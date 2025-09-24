合影總統遭出征 蘭陽女中挺學生提告

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
蘭陽女中女學生日前與總統賴清德開心合影，照片分享到社群時，卻遭網友出征辱罵，女學生提告網友妨害名譽。圖／民眾提供
賴清德總統本月19日到宜蘭視察「全國防災日」演練，蘭陽女中學生邀總統合拍，事後卻引來網友出征，蘭女學生21日告網友涉嫌妨害名譽，校方表示，學生或家長採法律行動，校方將給最大尊重，並在合法範圍內提供必要支持協助。

賴清德與學生單純合照卻引來網友辱罵，蘭陽女中被貼上「青鳥學校」標籤，更有網友以「高中就在準備成為黨衛軍，以後給高官X」的難堪字眼留言；被攻擊女學生告該網友妨害名譽後，學生也表示「要踏出提告這一步其實很難」，「我很焦慮，焦慮到睡不著」等語。

蘭陽女中表示，9月19日成功舉辦一場全國性的地震避難演練示範，全校師生通力合作，展現平日紮實的防災教育訓練成果；演練結束後，總統與學生合影，是師生共同努力後留下的珍貴紀錄。

校方表示，這份喜悅與榮耀，是學生們辛勤付出的正向回饋，學校尊重並肯定學生分享生活點滴的行為、大方有度的舉止，展現年輕世代的活力與自信。

校方表示，近日有部分學生因個人社群媒體發文，遭外界言語評論，甚至有部分言論已超出正常討論範疇，對學生造成困擾。懇切呼籲媒體及社會大眾，基於愛護與保護學生立場，請勿再擴大相關討論或打擾學生，讓學校回歸教育本質，維持正常的教學與學習環境。

