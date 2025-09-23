快訊

宜蘭冬山紅文旦評鑑競賽由黃進益奪下特等獎 平均甜度12度

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
冬山紅文旦平均甜度達12度，果肉豐厚軟綿，糖酸比適中，宛如初戀滋味，也可以入菜，深受消費者喜愛。圖／縣府提供
宜蘭冬山鄉盛產文旦，鄉農會今天舉辦「宜蘭縣紅文旦評鑑競賽暨文旦上市發表會」，在報名參加評鑑比賽農友中，最後由黃進益榮獲特等獎，代理縣長林茂盛前往表揚祝賀，今年因氣候適宜，造就紅文旦品質更勝以往，呼籲大家踴躍選購，也可做為應景伴手禮。

冬山紅文旦平均甜度達12度，果肉豐厚軟綿，糖酸比適中，宛如初戀滋味，也可以入菜，深受消費者喜愛。今天除了冬山鄉太和村農友黃進益拿下評鑑的特等獎，其他得獎者分別是頭等獎黃秋香、貳等獎蕭志鴻、叁等獎黃燦欽。

冬山鄉農會總幹事黃士竑指出，為區隔市場並塑造品牌特色，冬山自106年起積極推廣紅文旦，並舉辦評鑑競賽。目前全鄉種植白文旦80公頃年產量約1200公噸、紅文旦約40公頃年產量約220公噸，近年配合花蓮區農葉改良場推動「文旦早收計畫」，讓文旦可提早採收上市、延長銷售期。

代理縣長林茂盛說，冬山文旦因地處緯度較北，採收期多落在二十四節氣「白露」前後，今年因氣候穩定，文旦累積充足糖份與養分，甜度高、果肉細緻柔軟、汁水豐盈，果形完整，經過一至兩周的「辭水」熟成，風味更佳。

榮獲特等獎的黃進益栽種文旦50餘年，種植紅文旦40餘年，擔任果樹產銷班第4班班長。40年前紅文旦還不盛行，很少人從事種植，黃進益就已看到紅文旦的未來性，因此自行研發改良，防治病蟲害，減少使用農藥用量及提升產品品質。

縣府農業處說，這次競賽共11位農友參加，評分田間管理占30%，果品風味與外觀占70%，由花蓮區農業改良場劉啟祥副研究員擔任主評。中秋佳節將近，冬山鄉農會同步推出紅、白文旦等多款禮盒，選購資訊可洽農會03-9582299或「良食農創園區」粉絲專頁查詢。

冬山鄉農會舉辦「宜蘭縣紅文旦評鑑競賽暨文旦上市發表會」，冬山紅文旦平均甜度達12度，果肉豐厚軟綿，糖酸比適中，今年氣候適宜，品質風味更甚以往。圖／縣府提供
冬山鄉農會舉辦「宜蘭縣紅文旦評鑑競賽暨文旦上市發表會」，在報名參加評鑑比賽農友中，最後由黃進益（右）榮獲特等獎，代理縣長林茂盛前往表揚祝賀。圖／縣府提供
文旦 農會 花蓮

