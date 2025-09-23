基隆改建東5碼頭釀中正路淹水民代批太扯 港務公司：加大排水容量

樺加沙颱風外圍環流影響，基隆今上午傾盆大雨，中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝。經查是東五碼頭改建工程截斷原排水系統釀禍。下午相關單位會勘，港務公司表示將加大排水容易，避免強降雨再淹水。

基隆市府工務等單位今天下午3點半會同港務公司人員、廠商等會勘東五碼頭改建工程及中正路淹水路段，確認淹水題因東五改建工程造成，要求提出改善作法，避免大雨再持續淹水。

市議員呂美玲表示，「太扯了，今天中正路會淹成這樣，原有的排水被阻斷，一定要把淹水的情況排除。」

市議員藍敏煌說，以前大雨只會淹信五路一帶，今天因為中正路會大淹水，大家都覺得莫名其妙，接下來還有颱風，一定要趕快解決淹水的狀況。

基隆市政府工務處表示，經查中正路淹水是因港區工程造成，因工程需要臨時改涵管排水，雖有抽水但馬力不足無法排水，今天上午強降雨造淹水，要求把排水量補足到原本的一樣，避免再發生淹水。