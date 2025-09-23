宜蘭「幸福親子包」意外成為時尚國民包 榮獲天下城市治理卓越優選獎

第3屆天下城市治理卓越獎成績揭曉，宜蘭以「幸福親子包當成敲門磚」創新專案，榮獲社會進步組優選獎，該專案推出至今總共送出8085個親子包，同時培訓二度就業婦女成為「月嫂」，跨局處資源連結提供複合式服務，幫忙解決育嬰問題，由於包包容量大又好用，意外成為宜蘭人很愛揹出門的「國民包」。

縣政府因應少子化趨勢，自2022年元月起推出幸福親子包當成「敲門磚」創新專案，在社工送出包包的同時，也把社會牆角中不易主動求助、有潛在需求的弱勢家戶找出來，給予跨局處資源連結的複合式服務，其貼心的創意作法深受肯定。

宜蘭縣去年在未來城市第2屆天下城市治理卓越獎，以「健康存錢筒・愛的零用金」榮獲首獎，昨下午得知再以「幸福親子包」拿下優選獎。

社會處長林蒼蔡今天在縣務會議報告獲獎好消息，幸福親子包內裝有奶瓶、奶粉分裝罐、毛巾、濕紙巾、圍兜兜等嬰兒所需用品，提醒新手爸媽外出應準備哪些用品，帶著寶寶出門不怕漏東漏西，不但省事又能提升照顧品質，讓爸媽很喜歡揹這個包出門。

社會處表示，每位產婦都可免費獲得幸福親子包，另針對未成年小爸媽、低收及中低收入戶、身障者、特殊境遇弱勢家庭等，縣府提供90小時「月嫂」免費到宅坐月子服務，包含產婦照顧、幼兒照護、家務整理、月子餐製作等，運用即時通Line軟體提供諮詢關懷。

統計到今年6月底，送出幸福親子包共8085個（關懷率100％），主動發掘潛藏在社區中的弱勢家庭並連結資源與紓緩困境家戶計412戶，培訓28名中高齡者二度就業成為「月嫂」母嬰照顧人力。