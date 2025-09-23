宜蘭「幸福親子包」意外成為時尚國民包 榮獲天下城市治理卓越優選獎
第3屆天下城市治理卓越獎成績揭曉，宜蘭以「幸福親子包當成敲門磚」創新專案，榮獲社會進步組優選獎，該專案推出至今總共送出8085個親子包，同時培訓二度就業婦女成為「月嫂」，跨局處資源連結提供複合式服務，幫忙解決育嬰問題，由於包包容量大又好用，意外成為宜蘭人很愛揹出門的「國民包」。
縣政府因應少子化趨勢，自2022年元月起推出幸福親子包當成「敲門磚」創新專案，在社工送出包包的同時，也把社會牆角中不易主動求助、有潛在需求的弱勢家戶找出來，給予跨局處資源連結的複合式服務，其貼心的創意作法深受肯定。
宜蘭縣去年在未來城市第2屆天下城市治理卓越獎，以「健康存錢筒・愛的零用金」榮獲首獎，昨下午得知再以「幸福親子包」拿下優選獎。
社會處長林蒼蔡今天在縣務會議報告獲獎好消息，幸福親子包內裝有奶瓶、奶粉分裝罐、毛巾、濕紙巾、圍兜兜等嬰兒所需用品，提醒新手爸媽外出應準備哪些用品，帶著寶寶出門不怕漏東漏西，不但省事又能提升照顧品質，讓爸媽很喜歡揹這個包出門。
社會處表示，每位產婦都可免費獲得幸福親子包，另針對未成年小爸媽、低收及中低收入戶、身障者、特殊境遇弱勢家庭等，縣府提供90小時「月嫂」免費到宅坐月子服務，包含產婦照顧、幼兒照護、家務整理、月子餐製作等，運用即時通Line軟體提供諮詢關懷。
統計到今年6月底，送出幸福親子包共8085個（關懷率100％），主動發掘潛藏在社區中的弱勢家庭並連結資源與紓緩困境家戶計412戶，培訓28名中高齡者二度就業成為「月嫂」母嬰照顧人力。
林蒼蔡在縣務會議分享兩案例，一案是低收未成年小媽媽產下一名嬰兒，當社工送包到宅時，打開家門只見 1張床，吃喝、睡覺全在這張床，其他空間堆滿雜物，後來連結清潔隊進行居家清消、提供民間物資二手澡盆、桌椅等，教會小媽媽如何照顧孩子；另一案的新手爸媽都是身心障礙者，完全不懂如何照顧嬰兒，經引介資源協助解決家庭問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言