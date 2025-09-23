基隆碼頭改建停用原排水 中正路一度淹水百公尺
颱風樺加沙影響，基隆今天上午下起間歇性強降雨造成中正路淹水，長度近100公尺，一度水深及小腿肚，經市府勘查，港務公司因施工停用原有排水，改以抽水機替代造成排水不及所致。
基隆市一早下起間歇性雨勢，造成舊威海營區前中正路淹水近100公尺，車輛行經濺起陣陣水花，港務公司得知後，立刻增調抽水機加強排水，上午9時50分淹水情形已排除。
基隆市政府工務處長簡翊哲得知後，與工務處人員及無黨籍基隆市議員呂美玲前往中正路現場勘查，工務處表示，港務公司施作基隆港東5碼頭改建工程，廠商停用原有排水系統，僅採抽水機替代，造成排水不及因而淹水。
工務處指出，下午會邀集相關單位會勘，並將責請港務公司及港區工程單位立即改善施工區域內排水功能，例如，在工區外圍施作臨時水路等，避免道路淹水再次發生，並維護通行安全。
