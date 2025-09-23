快訊

台鐵宜蘭大里車站 增設電梯及無障礙坡道啟用

中央社／ 宜蘭23日電

台鐵公司斥資新台幣6806萬餘元，在宜蘭縣頭城鎮大里車站，興建3部電梯和後站無障礙斜坡道出入口，今天落成啟用，提供旅客更友善、舒適的環境。

啟用典禮上午11時在大里車站舉行，台鐵公司副總經理劉雙火、民主進步黨立法委員陳俊宇、台灣民眾黨宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠等人出席。

台鐵公司表示，大里車站於1920年12月10日啟用，東側緊鄰的社區是靠海側的大里老街，西邊則是依山而建的大里天公廟，以往大里老街的居民進出車站主要依靠車站南邊的地下道，沿著車多競馳的台2省道而行，相當不便且有安全風險。

同時，台鐵公司說，每逢假日或節慶，前往天公廟參香的香客，及往返草嶺古道的遊客更是絡繹於車站月台，年長旅客及行動不便者，雖在值班站長協助下可透過便道通行，但在便利性及安全維護較不友善。

因此，為因應高齡化社會，台鐵公司表示，台鐵公司編列6806餘萬元經費，辦理大里站無障礙及相關設施改善工程，興建3部電梯及增建後站無障礙斜坡道出入口，並針對通道扶手、階梯地面整建更新，及增加照明與監視設備，改善居民及行動不便者搭乘問題。

台鐵 老街

