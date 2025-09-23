聽新聞
0:00 / 0:00
影／基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水
樺加沙颱風外圍環流影響，基隆今天上午下起傾盆大雨，中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝。市府查出是東五碼頭改建工程停用原有排水系統，造成排水不及淹水，要求立即改善，避免再淹水。
基隆市上午雨勢不斷，中正路、東海街多處道路積水，上午近9時，中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝，占據多車道，造成道路受阻，很多汽機車涉水而過，險象環生。
由於此段排水系統才剛完成，排水正常，路面大淹水引發民眾質。市府會同民代、東五碼頭改建工程施工廠商等上午緊急會勘，追查淹水原因解決。
市府工務處長簡翊哲表示，有關基隆市中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水，經查為港務公司港區內工程施工停用原有排水系統，僅採抽水機替代，造成排水不及以致淹水。
市府工務處經現場勘查後，將立即於今日下午再邀集相關單位辦理會勘，並將責請港務公司及港區工程單位應立即改善施工區域內排水功能，以避免道路淹水再次發生，並維護通行安全。
議員呂美玲說，上午基隆下起傾盆大雨，港務局港東5號碼頭改建工程變更排水通道，是造成中正路上原威海營區附近道路的積淹水，她與工務處長等人一起探勘工程現場，工務處要求廠商下午再辦理會勘，研議如何改善排水以解決積淹水問題。建議加大抽力馬達馬力，或恢復原有排水系統，接下來還有大雨，不能再造成淹水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言