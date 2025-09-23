影／基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水

樺加沙颱風外圍環流影響，基隆今天上午下起傾盆大雨，中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝。市府查出是東五碼頭改建工程停用原有排水系統，造成排水不及淹水，要求立即改善，避免再淹水。

基隆市上午雨勢不斷，中正路、東海街多處道路積水，上午近9時，中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝，占據多車道，造成道路受阻，很多汽機車涉水而過，險象環生。

由於此段排水系統才剛完成，排水正常，路面大淹水引發民眾質。市府會同民代、東五碼頭改建工程施工廠商等上午緊急會勘，追查淹水原因解決。

市府工務處長簡翊哲表示，有關基隆市中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水，經查為港務公司港區內工程施工停用原有排水系統，僅採抽水機替代，造成排水不及以致淹水。

市府工務處經現場勘查後，將立即於今日下午再邀集相關單位辦理會勘，並將責請港務公司及港區工程單位應立即改善施工區域內排水功能，以避免道路淹水再次發生，並維護通行安全。