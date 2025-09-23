快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。記者游明煌／攝影
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。記者游明煌／攝影

樺加沙颱風外圍環流影響，基隆今天上午下起傾盆大雨，中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝。市府查出是東五碼頭改建工程停用原有排水系統，造成排水不及淹水，要求立即改善，避免再淹水。

基隆市上午雨勢不斷，中正路、東海街多處道路積水，上午近9時，中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝，占據多車道，造成道路受阻，很多汽機車涉水而過，險象環生。

由於此段排水系統才剛完成，排水正常，路面大淹水引發民眾質。市府會同民代、東五碼頭改建工程施工廠商等上午緊急會勘，追查淹水原因解決。

市府工務處長簡翊哲表示，有關基隆市中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水，經查為港務公司港區內工程施工停用原有排水系統，僅採抽水機替代，造成排水不及以致淹水。

市府工務處經現場勘查後，將立即於今日下午再邀集相關單位辦理會勘，並將責請港務公司及港區工程單位應立即改善施工區域內排水功能，以避免道路淹水再次發生，並維護通行安全。

議員呂美玲說，上午基隆下起傾盆大雨，港務局港東5號碼頭改建工程變更排水通道，是造成中正路上原威海營區附近道路的積淹水，她與工務處長等人一起探勘工程現場，工務處要求廠商下午再辦理會勘，研議如何改善排水以解決積淹水問題。建議加大抽力馬達馬力，或恢復原有排水系統，接下來還有大雨，不能再造成淹水。

基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。記者游明煌／攝影
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。記者游明煌／攝影
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。圖／議員呂美玲提供
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。圖／議員呂美玲提供
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。圖／議員呂美玲提供
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。圖／議員呂美玲提供
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。記者游明煌／攝影
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。記者游明煌／攝影
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。圖／議員呂美玲提供
基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水。圖／議員呂美玲提供

淹水 中正路 基隆

延伸閱讀

成功嶺打靶炸臉眼球掉 中檢派曾為職業軍人的檢察官入營區偵辦

影／樺加沙颱風基隆下大雨 中正路淹水長百公尺最深及膝

影／基隆廂型車撞倒女騎士再撞汽機車 棄車逃逸警追緝

基隆女騎士與廂型車碰撞倒地…目擊者指肇事駕駛逃逸 警追查身分

相關新聞

只剩2公尺！花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 卓榮泰偕傅崐萁赴應變中心

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖水位持續升高恐發生溢流，行政院長卓榮泰今天上午偕同國民黨立委傅崐萁，至中央災害應變中心關心馬太鞍溪溢...

宜蘭沒放颱風假...家長罵翻「孩子上學全身濕」網友：不在暴風圈啊

強颱樺加沙逐漸遠離，因受到颱風「回南」影響，宜蘭掀起幾陣大雨，家長抱怨「為何沒有放颱風假？」網路掀起罵聲「風雨超大，不停...

影／基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水

樺加沙颱風外圍環流影響，基隆今天上午下起傾盆大雨，中正路舊威海營區前百公尺長道路淹水嚴重，最深處逾50公分，水深及膝。市...

基隆「希望之丘」兒童遊戲場邊坡危險恐摔 市府將設護欄改善

基隆市有小朋友的家長反映，壽山路「希望之丘」兒童遊戲場入口處附近一處邊坡，長達50多公尺都沒有設置護欄，十分危險，民代指...

影／剛修好不到1周...花蓮南區2便道遇強颱樺加沙溪水暴漲又沖毀

樺加沙颱風外圍環流帶來間歇性強降雨，橫跨秀姑巒溪的花蓮玉里高寮便道，本月18日才修復並宣布通車，富里崙天便道也在19日剛...

花蓮山區降雨趨緩 馬太鞍堰塞湖溢流延後...估下午1時

受強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮山區持續降下豪大雨，馬太鞍溪堰塞湖水位上升，不過因山區降雨趨緩，雖然已達滿水位，不過尚未出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。